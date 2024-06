Ekspert: küberturbejuht säästab raha ja meelerahu

Kristjan Aljas. Foto: Jake Farra

Ettevõtte küberturvalisuse tagamiseks ei piisa sertifikaadi ostmisest ega ka nii-öelda tavalisest IT-juhist, kirjutab Telia küberturbe lahenduste arhitekt Kristjan Aljas.

Meie mullusest Eesti ettevõtete infosüsteemide turvalisuse uuringust selgus, et küberturvalisuse tase on langenud 2020. aasta tasemele ning märkimisväärselt on vähenenud nende ettevõtete osakaal, kus IT-turvalisusega tegeleb vastava ala spetsialist või teenust ostetakse sisse. Probleem on, et ettevõtted ei saa päris täpselt aru, mida tähendab olla küberturvaline ja mida tegema peaks.