Tagasi 12.08.24, 06:00 Kristjan Peäske: jah, Eesti on tõesti kallis. Väga kallis Restoranide Lee ja Lore Bistroo asutaja Kristjan Peäske pakub taasiseseisvuspäeva eelõhtul mõtiskluse, kuidas majandust uuesti käima tõmmata, et sõnapaar „Kallis Eesti“ oleks tõesti mõistetav vaid üheselt.

Ettevõtja Kristjan Peäske. Foto: Raul Mee

Kallis Eesti! See lause võtab paraku maagiliselt kokku kodumaa tänase duaalsuse. Eesti - sõna, mis on meie hinges ja südames! Paraku juba liiga pikalt ja süvenenult on saanud Eesti kalliks ka meie rahakotile. Restoranipidajana näen selget väljakutset meie inimeste võimaluste ja vajaduste erisuunalisel liiklusel.

