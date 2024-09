Tagasi 15.09.24, 08:00 Urmas Sõõrumaa: Eestile annab perspektiivi sport, mitte maksudega vehkimine Kaootiline maksude suurendamine on tupiktee, samas kui investeerimine inimeste vaimsesse ja füüsilisse tervisesse kasvatab meid ühiskonnana igas mõttes tugevamaks, kirjutab Eesti Olümpiakomitee (EOK) presidendiks tagasi kandideeriv suurettevõtja Urmas Sõõrumaa.

Peaaegu kõik võimalused edukaks spordielu korraldamiseks ja juhtimiseks on läbi mõeldud, kuid puudu jääb mõõdetavatest eesmärkidest ning võib-olla ka seotusest teiste eluvaldkondadega, leiab Urmas Sõõrumaa. Foto: Andras Kralla

Eesti sport on surutud riigi poolt kindlasse raami, mis on lubamatult kitsas, et täita ühiskonna jaoks talle pandud ülesandeid: kindlustada rahva tervis ning tuua tippspordi edulugudega meie maale kuulsust, au ja tähelepanu, mis aitab meil ülimalt tihedas riikidevahelises konkurentsis läbi lüüa. Eesti vajab ühiskondlikku kokkulepet, et sport ja rahvasport on tähtsad ning neid tuleb ergutamise kõrval olulisel määral rahaliselt toetada.

