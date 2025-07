Tagasi 28.07.25, 17:23 Raadiohommikus: suurim kokkulepe, mis eales sõlmitud, sigade Aafrika katk ja Hispaania vesinikudiil Globaalne energiakontsern Repsol investeerib vesinikuseadmeid tootvasse Stargate Hydrogeni. Räägime Stargate'i juhi Marko Virkebauga investeeringu suurusest ja edasistest plaanidest.

Äripäeva raadio hommikuprogrammi külastab Stargate Hydrogeni juht Marko Virkebau (vasakul), et rääkida megadiilist, mis tehti Hispaania energiagigandiga. Pilt on tehtud Stargate Hydrogeni tehase avamisel ühes Stargate Hydrogeni omanikeringi kuuluva Taavi Madiberkiga (paremal).

Foto: Tanel Meos

Kehtna vallas avastati sigade Aafrika katk pea 4000 loomaga Petlema farmis, mis kuulub Frank Kutteri lihatööstusele. Lihatööstuse tegevjuht Ragnar Tammsalu selgitab, mis saab edasi.

USA president Donald Trump ja Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen sõlmisid pühapäeval kokkuleppe, mille järgi hakkab enamikule EList pärit kaupadele kehtima 15% USA imporditoll. Lahkame teemat Eesti Panga ökonomisti Raido Kraavikuga.

Mootorsõidukite müügi ning ehituse-arenduse ja inseneribüroode aastaraporteid tuleb tutvustama Äripäeva konkurentsianalüütik Sigrid Kõiv.

Artikkel jätkub pärast reklaami

Hommikuprogrammi veavad Ellen Jõgi ja Joonas-Hendrik Mägi Saatepäev jätkub kolme saatega: 11.00–12.00 “Investor Toomase tund” Toomase tunnis kuuleb seekord vestlust InvesteerimisFestivalilt. Rääkisid investor, ettevõtja ja Vestase tootejuht Kätriin Helena Huttunen ning TalTechi tudengifondi juhtinud Mihkel Külm. Ning teemaks olid noorte investeerimisstrateegiad. Räägiti sellest, miks ajavad noored kiiret rikastumist taga ning miks on vanemate pikk plaan väga vajalik lapse jaoks. Vestlust vedas Swedbanki rahaasjade teabekeskuse juht ja Kogumispäeviku grupi eestvedaja Mari-Liis Jääger. 13.00–14.00 “Cleantech”. Äripäeva raadio rohetehnoloogia ja innovatsiooni saates “Cleantech” räägime kahel teemal – alustuseks sellest, et Sunly siseneb elektri jaeturule. Külas on Sunly jaeäri juht Rasmus Udde, kes räägib, miks energiafirma selle käigu tegi. Saate teises pooles arutame Jälle Technologiesi tegevjuhi Erki Aniga, kuidas liitiumioonakude grafeeni väärindamine võiks muuta energiasalvestuse tulevikku ja kuidas vähendada Euroopa sõltuvust importoditavast toormaterjalist. Saatejuht on Mart Valner Hetkel kuum 26.07.25, 13:15 Reuters: Musk andis käsu Starlink Ukraina pealetungi ajal välja lülitada 27.07.25, 17:09 Eksklusiivsed fotod. Soomlasest ärimees näitab oma “Lollidemaa” lossi 26.07.25, 10:55 Tuntud lihatööstus peatas sigade katku tõttu tootmise ST 27.07.25, 17:35 Tippjuhid: kui tahad turuliidriks saada, pead ise tempot tegema

Artikkel jätkub pärast reklaami

15.00–16.00 “Võitjate põlvkond”.

“Võitjate põlvkonnad” saates on külas pikaaegsed tippjuhid Triin Oselein ja Rinel Pius, kes uurisid enda magistritöö käigus põhjalikult, kuidas kahe võrdsete õiguste ja kohustustega tegevjuhi värbamine võib ettevõtte kiire hooga kasvama panna. Räägime, miks see toimib eriti hästi pereettevõtetes, missugused on tandemjuhtimise ohud ja plussid ning mis on Eestis võrreldes maailma praktikaga hoopis teisiti. Saadet juhib Jana Palm.

Kuula Äripäeva raadiot Tallinnas ja Harjumaal 92,4 MHz, Tartus 97,7 MHz, Pärnus 91,9 MHz, Haapsalus 96,0 MHz, Saaremaal 101,7 MHz, Ida-Virumaal 94,6 MHz, Raplamaal 101,8 MHz ja Järvamaal 104,3 MHz.