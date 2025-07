Tagasi 28.07.25, 14:34 Maris Lauri: saime Tallinnas valusa õppetunni, muutused tulevad Reformierakondlasest riigikogu liikme ja Tallinna piirkonna juhatusse kuuluva Maris Lauri sõnul on peaministripartei kukkunud reitingu taustal eelkõige ebaõnnestumine pealinnas, lähiajal tehakse avalikuks muutused piirkonna tegevuses.

Riigikogu liige Maris Lauri.

Foto: Liis Treimann

“Sätime oma plaane piirkonnas ümber, vaatame, kuidas adekvaatsemalt käituda. Tallinna mõjujõud on Eestis nii suur, et ta mõjus kogu erakonnale. Väga valus õppetund nii piirkonnale kui kogu erakonnale. Me teeme muudatusi, ja väga kiiresti,” rääkis Lauri Äripäeva raadio saates “Kuum tool”. Lähiajal selgub ka erakonna linnapeakandidaat.