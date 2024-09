Tagasi 17.09.24, 06:00 Vahemere vaatlus | Lõunas, nagu Eestiski, vimblevad rikaste kõrval palgavaesed Majanduse rahvusvahelisustumiseta ja tugeva erasektorita Euroopa jõukamate sekka ei jõua, kirjutab Äripäeva Lõuna-Euroopa kolumnist Lauri Vahemeri.

Kuigi turismisektor on Vahemere riikide alustala, jääb isegi erialakooli lõpetanu palk sektoris alla neljakohalise summa. Pildil: linnagiidid Madridis ootavad kundesid. Foto: Reuters/Scanpix

Veidi sügavamat pilku Vahemere-äärsele majandusele heites on tasapisi välja koorunud, et vaatamata geograafilisele ja kultuurilisele kaugusele seisame paljuski silmitsi samade väljakutsetega. Siinsegi majanduse põhiprobleem on sarnaselt meiega tugeva ja rahvusvahelisel areenil konkurentsivõimelise erasektori suhteline väiksus.

