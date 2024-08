Tagasi 03.08.24, 08:00 Vahemere vaatlus | Eestis “vohav” bürokraatia on muu Euroopaga võrreldes morsipidu Eesti kuulub tõenäoliselt Euroopa viie kõige vähem bürokraatliku riigi hulka, kirjutab Äripäeva Lõuna-Euroopa kolumnist Lauri Vahemeri.

Eestis ei kujuta keegi enam ette paberimägesid, millega Euroopas endiselt asju aetakse. Siiski ei tähenda see, et meil bürokraatiaga asjad korras oleksid. Foto: Meeli Küttim

Pärast ühte eriti õlgu kehitama panevat kogemust siinse asjaajamiskultuuriga sattusin lugema järjekordset arvamusavaldust teemal “vohav bürokraatia Eestis”. Ja vähemalt siit kaugemalt vaadates tekkis... nõutus.

Sest kui on midagi, mis nii siit vaadates või ka kunagist elu Brüsselis meenutades on Eestis muu maailmaga võrreldes üldjuhul hästi, siis just nimelt kiire, lihtne ja mugav asjaajamine. Tõsi, mõne üksiku erandiga.

Kodaniku- ja kliendikeskne lähenemine, kus riik ei kiusa inimest, vaid reeglina hoopis aitab, on midagi, mis mujal maailmas polegi alati nii iseenesestmõistetav. Ajal kui enamik meie teenuseid on digitaliseeritud, e-riik töötab üldjuhul hästi, siis nii siin Vahemere ääres, kui ka mitmel pool mujal Euroopas on asjalood hoopis teised.

Elementaarne ulme

Ühel hiljutisel õhtusöögil sattusime vestlema kohalikuga, kes töötab ühe maailma suurima IT-firma siinses harukontoris. Ehkki tegemist oli pigem noorema põlvkonna ja palju maailma näinud inimesega, siis polnud ta Eesti e-riigist suuremat kuulnud.

