Vahemere vaatlus | Tallinnas on liiklemiseks lahedalt ruumi, aga no lihtsalt ei lasta ümber reastuda

“Esmamulje üle pika aja Eestisse jõudes oligi üsna ahhetamapanev – küll on ikka vähe autosid, oi kui mugav on liigelda,” kirjutab kolumnist Lauri Vahemeri. “Kui kesklinn ja suuremad magistraalid tipptundidel välja arvata, siis mujal oli liiklemiseks ruumi. Eriti suvisel puhkuste ja koolivaheaja perioodil.” Pilt on illustreeriv.

Hiljuti lühikest suvist põiget Eestisse tehes unistasin kahest asjast: jahedamast ilmast (jah, lugesite õigesti, ega ma ise poleks kah veel paar aastat tagasi uskunud, et soovin jahedat suve!) ning rahulikumast ja hõredamast liiklusest.

Esimesega ei läinud päris nii, nagu lootsin – kõiki juuni kuumarekordeid löönud Vahemere äärest jõudsin kõigi aegade kuumarekordeid tegevasse Eestisse, nii et suurt vahet lõpuks polnudki. Ainuke erinevus oli, et koduse auto õhukonditsioneer oli just selleks paariks päevaks oma töö lõpetanud ja sõidud kujunesid seetõttu kohati veelgi palavamaks kui Vahemere ääres. Nagu varem kirjutanud olen , siis jahutuse samaväärsest tähtsusest kütmisega hakkad alles kuumas kliimas paremini aru saama!

Teise soovi ehk hõredama ja stressivabama liikluse osas hoiatati mind juba varakult. “Tead, meil siin Tallinnas on kesklinnas tänavad jälle üles kaevatud, nii et seis on pea sama kui aasta tagasi …”

Selline perspektiiv siit Vahemere äärest tulles just väga atraktiivne ei paistnud, sest lisaks mälestustele eelmise suve Tallinna liikluskaosest ja ummikutes istumisest oli vahepealse aasta jooksul jõudnud parajalt ära väsitada ka siinne liiklus.

Kui hull? Vaat nii hull!

Pean tunnistama, et kui mõni asi siinmail häirib, siis on see just nimelt liiklus. Seda isegi mitte (niivõrd) liikluskultuuri tõttu, vaid hoopis märksa lihtsamal põhjusel – autosid on siin lihtsalt palju rohkem kui linna puht füüsiliselt ära mahub. Ja paljuski sellest tulenevalt on sarnased ummikud kui eelmise suve tipphetkedel Tallinnas siin Vahemere ääres pea igapäevased.

Üksikute suuremate magistraalide kõrval kulgeb siinne linnaliiklus enamasti väiksematel ja kitsamatel teedel-tänavatel ning arvestades nii olematust parkimiskorraldusest tulenevaid massiparkimisi nendesamade teede-tänavate ääres kui ka väga suurt autode hulka, siis lõpptulemusena sõna otseses mõttes napib sõiduruumi. Autoga sõit tähendab siin lõputut kulgemist kitsastel ja ülekoormatud tänavatel, pidevat ummikus istumist, vahel ka millimeetri täpsusega manööverdamist sõiduteel parkivate autode vahel.

