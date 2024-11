Tagasi 15.11.24, 06:00 Vahemere vaatlus | “Selge on see, et miski pole selge.” Lõuna-Euroopa ja Trumpi-USA Euroopa lõunapoolsete riikide vaade USA valimistele on sarnane, aga samas siiski mõnevõrra erinev, kirjutab Äripäeva Lõuna-Euroopa kolumnist Lauri Vahemeri.

Vahemere ääres peljatakse, et ettearvamatu Donald Trump viib majanduses ja poliitikas USA ja Euroopa Liidu kokkupõrkekursile. Foto: Imago/Scanpix

Donald Trumpi valimisvõit vallutas esileheküljed ja täitis uudistekanalid analüüside ning rohkete kommentaaridega ka siin, Vahemere ääres. Kindlasti mitte vähemal määral kui meil Eestis, pigem rohkemgi. Küll aga on olnud erinev toimunu käsitlemise fookus.

Kui Eestis on seoses USA presidendivalimistega olnud keskmes ennekõike julgeolekuteemad, konkreetsemalt küsimus, kas USA toetus Ukrainale jätkub ja milline saab olema Trumpi poliitika NATO ning Euroopa julgeoleku tagamise osas, siis siin on arvamusliidrite seas peamine teema olnud pigem, kas senine ja meile harjumuspärane asjade korraldus maailmas jääb püsima?

Kohe valimistejärgsel päeval sattusin ühele siinsete arvamusliidrite ja ekspertide USA-teemalisele arutelule. Tunnetatav oli kui mitte šokk, siis teatav jahmatus kindlasti, et erinevalt prognoosidest olid tulemused selgunud sedavõrd kiiresti ja võitja oli juba teada. Nii et reaktsioonina Trumpi ootamatult veenvale võidule kerkisid peamiste küsimustena kohe üles, miks USAs seekord ikkagi nii läks ja kas toimunu peegeldab laiemat trendi Lääne demokraatiates?

Tajutav oli mure senise liberaalse maailmakorralduse ja -majanduse, kohati ehk lausa enama pärast, arvestades, millele kõigele vaatamata ikkagi just selline tulemus tuli. Viimast süvendas veelgi enam osalenud ekspertide hinnang, et suurt osa valijaid huvitas seekord üksnes majandus ning kõigele muule vaadati seetõttu suuresti läbi sõrmede.

Läbiv järeldus oli, et USA ühiskond on väga lõhestunud ning lõppenud valimised peegeldasid üha suurenevat rahulolematust ühiskonnas seoses ebavõrdsuse ja rikkuse jagunemisega. Kasvanud on nende inimeste hulk, kes tunnevad ennast kõrvalejäetuna, ning tulemused räägivad nüüd oma keelt.