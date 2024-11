Tagasi PRO 12.11.24, 15:32 Donald Trump valis Kaja Kallasele tõsised partnerid Euroopa ja Ameerika uus välispoliitika, Saksa poliitiline kriis ja Iisraeli edasine kurss.

Kaheksa aasta eest Donald Trumpilt “väikese Marco” hüüdnime saanud Marco Rubio on nüüd presidendi liitlane ja peagi värske välisminister. Foto: AP/Scanpix

„Mike Waltz ja Marco Rubio on välispoliitikas tõsised ja usutavad. USA liitlased üle kogu maailma tunnevad end selle uudise peale juba märksa paremini.“

Nõnda lausus Ühendriikide välispoliitika aruteludes mõjukas politoloog Ian Bremmer. Tõepoolest, veel enne, kui Kaja Kallast asuti täna europarlamendis grillima, teatas Donald Trumpi meeskond, et välispoliitiline meeskond hakkab kuju võtma.

Kui Henry Kissinger kunagi muretses, kellele Euroopas helistada, siis Waltz ja Rubio teavad: Kallasele. Aga sellest pikemalt juba allpool.

Saksa valitsus on uppis. Kolmapäeval, samal ajal kui sai selgeks, et USA järgmine president on Donald Trump, teatas Saksa liidukantsler Olaf Scholz, et kolmikliit Berliinis on lõhki. Permanentses jonnitujus liberaalid löödi eesotsas rahandusministri Christian Lindneriga valitsusest välja ja nüüd on kuni erakorraliste valimisteni ametis sotside-roheliste vähemusvalitsus. Koalitsioonile said saatuslikuks erimeelsused riigirahanduse korraldamises, kus liberaalid nõudsid jäika finantsdistsipliini — kas või majanduskriisi hinnaga. Liberaalide autoriteeti õõnestas samal ajal olematu 4protsendiline toetus rahva seas.