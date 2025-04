Tagasi 30.04.25, 06:00 “Õudne äri.” Netipoodnikud valetavad tabletid imerohtudeks ja müüvad keelatud kanepiõli Eesti veebipoodides müüvad väikeettevõtjad seadusele vilistades imeravimeid raskete haiguste vastu. Tegelikult on müüdavad tabletid lihtsalt toidulisandid.

Seaduse järgi ei tohi toidulisandeid müüa lubadustega, et need aitavad mõnd haigust vältida, ravida või leevendada. Ometi on müügis toidulisandeid, mis lubavad pärssida näiteks vähirakkude kasvamist või lahendada kõrge vererõhu probleemi.

Samuti pole lubatud müüa toidulisandeid, millest pole teavitatud põllumajandus- ja toiduametit. Kuid juba põgusa otsinguga leiab eestikeelsetes veebipoodides tooteid, mida ameti registrist ei leia.

„Ma tean, millest te räägite, aga ma tahaks toodet müüa ka. Võimatu on müüa tooteid, kui seal juures on pilt, hind ja lihtsalt kiri, et osta ära,“ põhjendab üks reegleid rikkuvatest müüjatest, Tartu ettevõtte Dalsgard OÜ juhatuse liige ja omanik Sirje Mägi.

Väikelaste toidulisandid ei vastanud nõuetele