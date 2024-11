Tagasi 08.11.24, 14:06 Äripäev eetris: Trumpi kaasgeenius tõuseb USA halliks kardinaliks USA presidendivalimistel võidutsenud Donald Trumpi kõrval seisnud ja kampaaniat rahastanud ettevõtjast Elon Muskist saab administratsioonis mõjukas tegelane, kes loodab antud panusest kasu oma ettevõtetele, rääkisid ajakirjanikud nädalat kokku võtvas arvamussaates “Äripäev eetris”.

Dmitri Fefilov, Eget Velleste ja Neeme Korv. Foto: Liis Treimann, Andras Kralla

“Ainult mingi nõunik,” pakkus Delovõje Vedomosti börsiajakirjanik Dmitri Fefilov vastuseks küsimusele, millisele positsioonile võiks Trump Muski asetada. “Päris ametnikuks ei ole tal võimalik saada, sest tal on osalused liiga paljudes ettevõtetes, et neist loobuda, näiteks need mingite trust fund´ide alla viia.”