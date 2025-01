Tagasi 02.01.25, 06:00 Margus Raha: kuidagi peab raha „seina sisse“ saama Alanud aastal kõigutavad Eestit mitmed välised muutujad. Luua tuleb head ettevõtluskeskkonda ning hoolitseda selle eest, et „seina sisse“ tuleks raha, mille eest kaitsekulutusi suurendada ja muud tarvilikku teha, kirjutab geoloog Margus Raha vastuses Äripäeva arvamusliidrite küsitlusele.

Tahaksin olla 2025. aasta suhtes optimistlik, kuid olen siiski pessimistlikult optimistlik, kui nii üldse öelda võib. Erinevad osapooled on hinnanud 2025. aastat erinevalt: peaminister ütles aastalõpuintervjuus Kroonikale, et on lootust paremale elule, konjunktuuriinstituudi juht tulevikku nii helgetes toonides ei näe, mitmed pangandustegelased aga viitavad majanduslanguse lõppemisele ja ekspordi kergele kasvule.