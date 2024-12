Tagasi 31.12.24, 06:00 Jaanus Vihand: meil on asutusi, kes ajavad poliitikat käskude, keeldude ning valedega Kuigi üldjoontes saame uuele aastale vastu minna positiivselt, ootab ettevõtjaid tänavuste tormide järel 2025. aastal mitmesuguseid karisid, kirjutab A. Le Coq juht Jaanus Vihand vastuses Äripäeva arvamusliidrite küsitlusele.

Jaanus Vihand. Foto: Andras Kralla

Olen optimistlik, et uus aasta tuleb positiivne. Oleme edukalt suutnud läbi purjetada 2024. aasta tormidest. Aeg-ajalt on raputanud ja müristanud, kuid A. Le Coq on teel ühe eduka aasta lõpetamise suunal. Samas on piisavalt põhjust olla saabuva aasta osas ootusärev, eriti seoses tõusva maksukoormusega, mis mõjutab nii tarbijaid kui ka ettevõtteid.