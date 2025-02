Tagasi 25.02.25, 16:00 Tatjana Püi: kaheksa ettepanekut alushariduse tugevdamiseks Kuidas lahendada õpetajate ja logopeedide kriisi ja tugevdada hariduse alussammast, kirjutab Tatjana Püi arvamuskonkursile Edukas Eesti saadetud artiklis.

Tatjana Püi. Foto: Erakogu

Seisame silmitsi tõsiste väljakutsetega haridusvaldkonnas – lasteaiaõpetajate ja logopeedide puudusega. Need probleemid ei ole ainult haridusvaldkonna küsimused, vaid laiemad ühiskondlikud mured, mis vajavad kiiret riiklikku sekkumist.

Lasteaedadel on keeruline leida kvalifitseeritud õpetajaid. Samuti on paljudel lastel raskusi ligipääsuga logopeedilisele abile, mis on kriitilise tähtsusega kõneprobleemide ennetamisel ja korrigeerimisel. See mõjutab otseselt nii laste varast arengut kui ka nende haridusteed, edukust ning hakkama saamist ühiskonnas.

MInu ettepanekud probleemi lahendamiseks

1) Riigi toetatud programmid noorte innustamiseks lasteaiaõpetaja ja logopeedi elukutse valikuks.

2) Stipendiumid ja õppelaenu kustutamise programmid neile, kes valivad pedagoogilise või logopeedilise karjääri (tingimusega, et nad jätkavad just riiklikes lasteaedades)

3) Õpetajate ning logopeedid palgatõus vastavalt nende töö tähtsusele ühiskonnas.

4) Avalikkuse teadlikkuse tõstmine lasteaedade rollist laste haridusliku vundamendi loomisel.

5) Lasteaedade kui oluliste haridusasutuste esiletõstmine karjäärivestlustel koolides.

6) Mentorprogrammid kogenud õpetajatelt noorematele kolleegidele ning praktikavõimalused.

7) Algatada haridusfond, mis kaasab nii Euroopa Liidu vahendeid kui ka kohalikke annetusi. Fondi eesmärk oleks investeerida lasteaedadesse ning luua tugev alushariduse süsteem, pakkudes ressursside tuge nii infrastruktuurile kui ka personalile. Hea eeskuju siin on Swedbanki värskelt loodud Targa Tuleviku fondi, mille eesmärk on toetada haridusvaldkonda ja tulevikku suunatud ning haridusala edasi viivaid algatusi ja organisatsioone.

8) Loome tehnoloogilised lahendused logopeedilise kaugteenuste pakkumiseks, et tagada ligipääs ja võimalused kõigile abivajajatele (osta teenus sisse, mitte alati palgata statsionaarse logopeedi oma kollektiivi).

Kvaliteetne alusharidus on eduka haridustee alustala ning tagab tugevama tuleviku meie lastele. On aeg investeerida meie lastesse ning tunnustada neid professionaale, kes mängivad võtmerolli meie järgmise põlvkonna kasvatamisel.

Isiklikult usun, et iga investeering alusharidusse on investeering meie ühiskonna tulevikku. On oluline näha lasteaedu mitte lihtsalt lapsehoiuasutustena vaid esmase haridusliku astmena, kus algab tõeline õppimine, kasvamine ning iseseisvumine.