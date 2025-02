Tagasi 17.02.25, 14:20 Kristiina Saik: miks koolikell ei kutsu inseneeriatundi? Inseneeria ainekava teeks Eesti haridussüsteemis revolutsiooni, kirjutab Kristiina Saik arvamuskonkursile Edukas Eesti saadetud artiklis.

Kristiina Saik. Foto: Erakogu

2023. aasta OSKA raporti kohaselt on inseneride ja teiste tehnilise kõrgharidusega spetsialistide nappus ning ebapiisav järelkasv kriitiline.

Masina-, metalli- ja elektroonikatööstuse valdkond vajab järgneval kümnendil igal aastal üle 900 uue töötaja. Kõrgharidusega spetsialistide tööjõuvajaduse katmiseks on masina-, metalli- ja elektroonikatööstuses kolmandik koolilõpetajaid puudu. Selleks, et Eestis kasvaks peale uus põlvkond tehnikahuvilisi noori, tuleb tehnikaerialasid populariseerida üldhariduse esimestest astmetest alates.

Tegelikult on inseneride puudusest räägitud juba palju varem.

Kui äriühingus on mõnest ressursist või kompetentsist puudus, siis tehakse sellest vajakajäämisest strateegiline prioriteet, seatakse eesmärgid, koostatakse tegevuskava ja määratakse mõõdikud. Hakatakse tegutsema. Teadupärast järgneb energia tähelepanule ja fookusesse võetud näitajad hakkavad paranema. Probleemist rääkimisest üksi ei piisa.

Ei saa öelda, et inseneeria populariseerimisega laste ja noorte seas üldse ei tegeletaks. Meil on “Rakett 69” ja nüüd ka “Rakett Juunior”, on HK Unicorn Squad, VHK Matik, Robokaru robootikakool ja palju teisi tublisid algatusi.

Uudissõna MATIK, vaste ingliskeelsele akronüümile STEAM (Science, Technology, Engineering, the Arts and Mathematics) sai sõnause žüriilt heakskiidu juba üle viie aasta tagasi. Ometi ei ole see koolide õppekavadesse jõudnud.

Teeme inseneeriast haridusprioriteedi!

Põhikooli riiklikus õppekavas on ainevaldkond „Tehnoloogia“, mis hõlmab erinevates põhikooliastmetes tööõpetuse, tehnoloogiaõpetuse, käsitöö ja kodunduse õppeaineid 4,5–5 tundi nädalas.

Mis takistaks meil pakkuda tehnoloogia ainevaldkonna kontekstis alates II põhikooliastmest, st alates 4. klassist inseneeria tunde ja viia hobiharidusliku väärtusega kodunduse ning käsitöö tunnid valikõppeaineteks?

Viimased olid asjakohased 25 ja enam aastat tagasi, kui olude sunnil tuligi mittemillestki ise kõike teha osata. Tuleb otsustada, kas praegusajal on asjakohane sellises mahus kohustuslikus korras neid tunde anda. Kududa võib osata, aga ratsionaalselt mõelda peab oskama.

Põhikooli õppekava peaks lõimima omavahel sidustatavaid aineid. Inseneeria on kergesti lõimitav tehnoloogiavaldkonna ja teiste ainevaldkondade õppeainetega – matemaatika, füüsika, aga ka loodusteaduse, kunsti ja ilmselt teataval määral ka humanitaarainetega.

Parimal juhul edenevad ka matemaatikaeksamite tulemused, sest huvitavalt üles ehitatud inseneeria ainekava võib muidu kuivavõitu matemaatikale käegakatsutavamat väljundit pakkuda.

Süvatehnoloogia võidukäik

Põhikooli riikliku õppekava eest vastutab haridus- ja teadusministeerium. Õppekavasid vaadatakse üle iga 10 aasta tagant. On aeg viia tehnoloogia ainevaldkonna sisuline pool tänapäevaste arenguvajadusega kooskõlla.

Usun, et juba nimetatud õhinapõhiste algatuste eestvedajad mõtleksid hea meelega kaasa õppekava sisu, õpiväljundite määratlemisele ja vajaliku sisendi sõnastamisele.

Hiljutise idufirmade festivali sTARTUp Day suundumus näitas, et seni ülipopulaarsete tarkvarateenuse (SAAS) idufirmade asemel rühkisid tippu süvatehnoloogia ja riistvara iduettevõtted. Inseneride vajadus seega ainult kasvab.

Eestist ei saa iial suurt tööstusriiki, aga meil on võimalik saada targa tööstuse riigiks ja olla atraktiivne töörände sihtkoht. Kui meil on olemas kandev tööjõud tarkade inseneride näol ja tootmisbaasid, siis tõmbame ligi nii teisi insenere kui ka lihtsama töö tegijaid.

Targad lapsed on meie tulevik. Ka neil, kellest põhikohaga inseneri ei saa, on kasu kriitilise- ja disainmõtlemise, projekti- ja protsessijuhtimise ning prototüüpimise baasteadmistest.