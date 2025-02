Tagasi 27.02.25, 17:00 Kristiina Altmäe: rahvas on väsinud, aga eelkõige hirmul Kui rahvas ei usu enam riiki, siis see on kõige suurem julgeolekuoht. Edukas Eesti ei ole pelgalt tugev majanduses, vaid ka ühtne rahvana, kirjutab Kristiina Altmäe arvamuskonkursile Edukas Eesti saadetud artiklis.

Kristiina Altmäe. Foto: Erakogu

Eesti on edukas riik, vähemalt nii väidetakse. Majandus hakkab taas kasvama, eksport suureneb, linnade siluetid kerkivad aina kõrgemale. Me oskame end müüa kui digiriiki, kui kiire ja nutika rahva kodu. Aga kellele see Eesti tegelikult edukas on? Kas inimestele, kes siin elavad, või neile, kes siit kasu lõikavad?