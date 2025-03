Tagasi 23.03.25, 16:00 Tiit Kolde üleskutse: head mõtted väärivad kristalliseerimist Osalemine arvamuskonkursil Edukas Eesti võib tuua auhinna, aga päris kindlasti annab väärt mõttele laiema kõlapinna ning suurendab selle teoks saamise tõenäosust, kirjutab konkursi toetaja, If Kindlustuse juhatuse liige Tiit Kolde.

If Kindlustuse juhatuse liige Tiit Kolde Foto: Erakogu

Tõdemus, et elame erakordsel ajal, kipub viimasel ajal muutuma stambiks. Probleeme on palju, kuid häid lahendusi pole kunagi liiast.

Keerulisel ajal on hüva nõu kulda väärt. Sestap on Äripäeva arvamuskonkurss Edukas Eesti väga oluline, pakkudes arvamusplatsi kõigile, kel on häid mõtteid, mis võiksid viia Eestit edasi.

Loodetavasti ajendab ja innustab käimasolev konkurss paljusid tarku inimesi oma ideid – mida muidu võibolla ainult isekeskis või väiksemas ringis arutatud – kirja panema ning sellega neile laiemat kõlapinda andma. Head mõtted lihtsalt väärivad kristalliseerimist ja teistele arusaadavaks tegemist!

Arvamuslugude autoritele võib konkursil osalemine olla mitmeti kasulik. Kõige tähtsam aga on see, et selle hääletoru kaudu jõutakse oma ideega paljude inimesteni. See omakorda suurendab võimalust, et asi saab ka päriselt ellu viidud ja Eesti elu seeläbi paremaks.

Mõelgem ka turvalisusele

Lahendamist vajavaid väljakutseid Eesti elus pole vaja kaugelt otsida ja teretulnud on nutikad lahendused mistahes vallas. Meie kui kindlustusettevõtte erihuvi on näha konkursil ka turvalisuse ja jätkusuutlikkusega seotud ideid. Iga päev väga paljude õnnetuste ja nende tagajärgedega kokku puutudes teame, et kõige õnnelikum õnnetus on see, mis jääb juhtumata. Olulised on ennetustegevus ja lahendused, mis aitavad õnnetusi vähendada.

Kuna paraku pole kõiki õnnetusi võimalik ära hoida, siis on tähtis ka see, millise jalajälje jätab nende tagajärgede likvideerimine. Ühe ilmeka näitena saab täna uudse tehnoloogiaga kvaliteetselt parandada märkimisväärse osa autoklaaside vigastusi, kusjuures jäätmeid tekib vaid 3 grammi traditsioonilise klaasivahetuse 15 kilogrammi asemel.

Häid ideid on kindlasti palju. Saame need n-ö peast paberile, et need saaksid ka teistele nähtavaks.

Kui sul on idee, pane see veel märtsikuu jooksul kirja ja saada Äripäeva arvamuskonkursile Edukas Eesti. On võimalik, et saad auhinna. Aga kindlasti saab su mõte laiema kõlapinna ja võibolla ka päriselt teoks!