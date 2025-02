Tagasi 17.02.25, 13:19 Tarmo Ulla üleskutse: teeme parima investeeringu tulevikku Edukas Eesti arvamuslugude konkursi toetaja, Swedbank Eesti juhatuse liige, eraisikute panganduse juht Tarmo Ulla teeb üleskutse panustada konkursile ideedega, mis aitavad edendada Eesti hariduselu.

Swedbank Eesti eraisikute panganduse juht Tarmo Ulla. Foto: Andras Kralla

Tänapäeva maailmas, kus kiire tehnoloogiline areng ja globaalne konkurents defineerivad meie elu, on haridus enamat kui lihtsalt teadmiste omandamise vahend. See on investeering tulevikku – meie isiklikku, sotsiaalsesse ja majanduslikku heaolusse.

Hea haridus on võti, mis avab uksi, võimaldab teha teadlikke valikuid ning aitab vältida ühiskondlikke probleeme, nagu vaesus, töötus ja ebavõrdsus. Hea haridus aitab meil teha läbimõeldud ja tarku otsuseid. Lahendada probleeme. Tagada parema töökoha ja sissetuleku.

Haridus ja otsustusvõime

Üks hariduse olulisemaid väärtusi on, et see aitab paremini mõista maailma ja teha teadlikke otsuseid. Eriliselt aitavad päriselus toime tulla need haridust puudutavad aspektid, mis arendavad üldpädevusi. Olgu selleks siis finants-, digi-, suhtlemis,- ettevõtlikkus- või õpioskuste arendamine.

Need on kõik teemad, mida oleks vaja rohkem koolitundidesse integreerida. Näiteks finantsharidus võiks päästa paljusid noori hilisemate finantsprobleemide küüsist, sest uuringud näitavad, et finantsiliselt kirjaoskajad inimesed on vähem altimad langema pettuste ohvriks ja oskavad paremini planeerida nii praeguseid rahavooge kui ka oma pensionipõlve. Swedbanki statistika järgi elab suur osa Eesti elanikest palgapäevast palgapäevani – see näitab, kui oluline on juba varakult õpetada lastele eelarvestamist ja säästmist ning noortele ka investeerimist.

Mullu lõime koos MTÜ-ga Tagasi Kooli erinevatele kooliastmetele kokku 52 rahatarkuse e-tundi, et justnimelt finantspädevust valdkonna ekspertide abil koolinoorteni viia. Lisaks on Swedbank juba aastaid toetanud ka SA Noored Kooli, mille üks olulisemaid suundi on just koolinoorte sotsiaal-emotsionaalsete pädevuste arendamine läbi õpetajate.

Infouputus ja noorte tähelepanu võitmine

Infouputuse ajastul seisavad hariduse ees uued väljakutsed. Noored veedavad suure osa oma ajast sotsiaalmeedias, kus nad haaravad infot kiiresti ja fragmentaarselt. Kooliharidus võiks sellega kaasas käia, rakendades mängulist õpet ja praktilisi projekte, et hoida noorte tähelepanu ning muuta õppimine kaasahaaravaks.

Tehnika on meie elu lahutamatu osa, seega on oluline, et noor mõistaks, kuidas ta saab hakkama siis, kui tehnika teda toetamas ei ole. Samuti seda, kuidas tehnikat enda jaoks tööle panna, mitte muutuda ise algoritmide ja digimanipulatsiooni ohvriks ning langetada otsuseid kellegi teise poolt suunatuna. Siinkohal on tähtis meeles hoida, et palju levib ka valeinfot, mistõttu on oluline arendada oskust infomanipulatsioone ära tunda.

Hariduse kättesaadavus ja ühiskondlik mõju

Hea haridus ei ole ainult individuaalne hüve, vaid ka ühiskondlik ressurss. See on palju enamat kui teadmised õpikust – see on oskus navigeerida keerulises maailmas, teha vastutustundlikke valikuid ja realiseerida oma potentsiaal. Kui panustame noorte haridusse juba varakult ja teeme seda järjepidevalt, siis loome tugevama, õiglasema ja jätkusuutlikuma ühiskonna. Ja haridusse panustamine ei tohiks olla pelgalt koolitunnis õpetajate kanda, vaid ka iga lapsevanema teadlik otsus. Sest haridus on tõepoolest meie tulevik – ja tulevik on väärt investeeringut.

-----------

Swedbank annab se hooajal välja ka eriauhinna 1000 eurot justnimelt parimale haridusvaldkonna arvamusloole.