Anu Villmann: las ametnikud ja ettevõtjad teevad ajutist töövahetust

Anu Villmann Foto: Erakogu

Aga mida me siis Eestis valesti teeme? Või õigemini: mida peaksime teisiti tegema?

Läki liini taha ja põllule!

Olemata ise ettevõtja, ent mõigates pisut avalikku sektorit, pakun, et üheks avaramat mõtlemist, aga ennekõike just eduni viivat mõistmist sillutavaks stiimuliks võiks olla Eesti ettevõtlus- ja ekspordipoliitika, laiemalt majanduse erinevate spektrite seadusloome, regulatsioonide jõustamise ja toetuste vahendamise eest vastutajate roteerimine. Mingem vaadakem, kuidas sõsarasutuses teenistujad taotlusvorme koostavad, millised on kriteeriumid ja kui kõrgel on neil see põlev rõngas, millest ettevõtja peab läbi hüppama. Ehk on midagi oma tööks kõrva taha panna. Äkki tekib isegi sünergia!

See on võimalus, mida üldsus seostab ennekõike sisejulgeolekuasutustega, ent mida saaks ja peakski süsteemselt laiendama ka näiteks riigi sihtasutustele nagu Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus, Keskkonnainvesteeringute Keskus ja Maaelu Edendamise Sihtasutus või ka Riigi Tugiteenuste Keskus.

Kui nüüd siit edasi mõelda, siis võiks rotatsioon toimida ka avaliku ja erasektori vahel – täna ametnik ministeeriumis, homme töövari kombinaadis ning ülehomme tagasi kabinetis. Sest Eesti riigil on küll igasugused innosprindid ja -tiimid ning šerpad ja tont teab mis muud imeloomad, aga sageli on ettevõtja mured sedavõrd argihallid, et ei vääri kõrgelennuliste häkatonide tähelepanu.

Kui ametnik või teenistuja roteeruks kuuks-paariks hotelli, aiandisse või elementmajade tootja tsehhi, siis aduks ta nii konkreetse sektori kui ka üksikettevõtte (töö)loogikat ning näeks ühtlasi ära, kus ja kas riik saab ulatada abikäe.

Murrame bürokraatia selgroo?