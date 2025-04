Tagasi 01.04.25, 16:01 Herly Saar: teeme automaksu õiglaseks ja paremaks Automaks peaks olema õiglane – maksame siis, kui sõidame, kirjutab Herly Saar arvamuskonkursile Edukas Eesti saadetud artiklis.

“Automaks ei tohiks olla maks sõiduki olemasolu eest, vaid maks selle kasutamise eest,” kirjutab Herly Saar. Pildil Tallinna liiklus. Foto: Andras Kralla

Viimasel ajal on Eestis palju räägitud automaksust. Idee, et luksuslikumate ja suurema ressursikuluga autode omanikud võiksid rohkem panustada, on mõistlik. Samas on selge, et praegune süsteem lööb valusalt hoopis neid, kellel luksusautodega pistmist pole – väikese sissetulekuga maainimesi, pensionäre, puudega inimesi ja isegi hobiauto omanikke, kelle sõiduk seisab suure osa aastast garaažis.

Minu ettepanek on lihtne: muudame automaksu õiglasemaks, sidudes selle liikluskindlustusega.

Liikluskindlustuse kehtivus on Eestis juba praegu kohustuslik ning iga liikluses osalev auto peab olema kindlustatud. Lahendus oleks, et kindlustusandja kogub koos liikluskindlustuse maksega ka automaksu summa ja kannab selle edasi riigi kassasse.

Herly Saar Foto: Erakogu • Kindlustusfirma teeb automaksu kogutud summa põhjal regulaarselt ülekande riigile (näiteks kord kuus või kvartalis, sarnaselt muude maksude deklareerimisele). • Maksu- ja tolliamet saab kindlustusandjatelt detailse andmestiku selle kohta, kes on maksnud ja millise auto eest, võimaldades jälgida nii laekumisi kui ka vajadusel võlgnikke. Kontroll ja läbipaistvus: • Maksu- ja tolliamet saab otse kindlustusseltsidelt info makstud automaksude kohta. Süsteem on läbipaistev, sest liikluskindlustus on juba elektrooniliselt registreeritud. • Politsei saab liikluses kontrollides kohe andmebaasist näha, kas auto on kindlustatud ning seega ka, kas automaks on tasutud.

• Kui auto pole kindlustatud, pole ka automaksu makstud – järelikult auto ei tohiks osaleda liikluses.

Mis on selle lahenduse eelis?

• Õiglus. Kui auto seisab garaažis ega liigu, siis ei pea selle eest maksma. Maksu maksab inimene ainult siis, kui ta kasutab autot liikluses ja saastab.

• Paindlikkus. Näiteks hobiautoomanikud või need, kes sõidavad hooajaliselt (nt suvel), saavad vajadusel aktiveerida kindlustuse ja automaksu vaid selleks perioodiks.

• Halduslihtsus. Riigil pole vaja luua eraldi automaksu kogumise süsteemi – see toimiks juba olemasoleva kindlustusprotsessi kaudu.

• Eesmärgipärasus. Riik saab endiselt koguda rohkem maksu võimsamatelt ja raskematelt autodelt ning vähem keskkonnasõbralikelt sõidukitelt. Lisaks saab teatud sihtrühmad, nagu pensionärid, puuetega inimesed ja paljulapselised pered, vajadusel osaliselt või täielikult maksust vabastada läbi maksusoodustuste, mis kajastuks kohe kindlustusmakse arvutuses.

Kokkuvõtteks: automaks ei tohiks olla maks sõiduki olemasolu eest, vaid maks selle kasutamise eest. Eesti võiks olla eeskujuks, näidates, et maksupoliitika saab olla õiglane, nutikas ja läbipaistev. Meie inimesed väärivad maksusüsteemi, mis mõistab nende vajadusi, mitte ei koorma neid asjatult.