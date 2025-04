Tagasi 10.04.25, 11:00 Taavi Simson: võiksime korraldada riikliku sammuvõistluse Kõndimine on lihtne viis tervise edendamiseks ning riik võiks aidata inimestel teha esimene samm, kirjutab Taavi Simson arvamuskonkursile Edukas Eesti saadetud artiklis.

Taavi Simson

Foto: Erakogu

Liikumine on terviseks, ja tervis on kallis vara. Mitte ainult filosoofilises mõttes, aga ka majanduslikus. Kui mõelda, millised summad kuluvad igal aastal tervishoiule, siis need numbrid ei ole mitte väikesed. Suured on need seepärast, et kaduma läheb seesama sõna, tervishoid.

Me kulutame suuri summasid haigustega võitlemisele ja tervise taastamisele. Mida siis teha, et vähendada kulusid selles vallas ning panustada tervishoidu ehk tervise hoidmisse? Lihtne – kõnnime Eesti terveks.

Lollikindel

Kõndimine on üks kõige lihtsamaid ja lollikindlamaid viise hoida oma keha toonuses ning samas ka vaimne tervis korras. Hiljutised uurimised näitavad, et igapäevane regulaarne kõndimine aitab vähendada stressi ning tõsta tuju. Samuti aitab vähemalt 8 000–10 000 sammu päevas liikumine kaasa kehakaalu normis hoidmisele ning ainevahetusele. Mõeldes sellele, et üks suuremaid murekohti Eestis on südame-veresoonkonna haigused ning nende tekkepõhjusteks on ülekaal, rasvumine ja stress, siis kasuks tulevad kõik meetmed, mis aitavad neid ennetada ja nendega võidelda. Liikumine ilma muutusteta toitumises ja unerütmis ei tee loomulikult imesid, kuid kahtlemata on abiks, kui miski muu ei muutu. Kõndimine on lihtne viis tervise edendamisega alustamiseks, tarvis ei ole midagi muud kui paar jalanõusid aastas, või mitu, sõltub palju te liigute. Ka vajalik taristu on igal pool olemas, kõndimiseks sobib hästi nii kõnnitee, metsarada kui ka raba. Ajagi leidmine on võimalik ning pikemate jalutuskäikude jaoks saab mitu tegevust ühendada. Näiteks saab metsas pidada maha olulisemad telefonikõned või kuulata loengumaterjali audioraamatuna kõrvaklappidest. Samuti saab kasutada jalutuskäiku ajana heade inimestega suhtlemiseks, mis on vaimse tervise seisukohast topeltkasu. Kuigi ka üksinda kõndida ning fredjüssilikult aktiivselt molutada on ütlemata mõnus. Riiklikud sammuvõistlused korraliku auhinnafondiga Millist investeeringut siis kõige rohkem vaja oleks? Sellist, mis motiveeriks inimest esimest sammu tegema. Sest kuigi liikumine on tore, ei oska inimene seda hinnata, kuni ta pole sellega tegelenud. Sellest lähtuvalt võiks kaaluda näiteks riiklike sammuvõistluste korraldamist, kus välja pandud ka korralik auhinnafond. Sisemise motivatsiooni äratamiseks tuleb mõnikord rakendada ka teatud määral välist motivatsiooni. Hetkel kuum Maksuamet sõelus välja 100 kahtlast ettevõtet, kes viivad kasumi Eestist välja: lähiajal tuleme teie juurde Maksuamet nõuab tuntud ravimifirmalt miljoneid eurosid. “Ma pole Eestis midagi sellist näinud” Börsikrahh laastab Eesti pensionifonde ST Storent on uueks kasvufaasiks valmis

Et selline lähenemine töötab, näitavad juba eksisteerivad erasektori algatused. Näiteks FitSphere’i äpi korraldatud kevadised ja sügisesed sammuvõistlused koolidele suudavad kaasata järjest rohkem kooliõpilasi ja õpetajaid.

Tahtes aga kaasata rohkem elanikkonnagruppe ja innustada liikumisfänne veelgi enam liikuma, ei teeks paha, kui info sellistest ettevõtmistest liiguks laiemalt ja auhinnafond oleks suurem. Mõlemas küsimuses (finantsiline ja turunduslik) on riigil võimalus olemasolevatele algatustele abikäsi ulatada. Seda enam, et lõppkokkuvõtteks poleks vajalik investeering ülemäära suur.

Mitmekordne kasu

Mõtet edasi arendades võiks auhinnafondis rakendada ka erinevaid tervishoiuteenuseid, mis on suunatud ennetusele ning tervise hoidmisele. Samuti seda toetavaid seadmeid ja vahendeid. Nii saaks kasu olla mitmekordne, inimene panustab ise enda tervise hoidmisse ja sellega kaasneb auhind, millel on teaduslik ning meditsiiniline tugi ja kinnitus.

Mõned näited, mida saaks sellises auhinnafondis kasutada: jalga toetavad kvaliteetsed jalanõud ja sisetallad, vererõhuaparaadid, pulsikellad, gripi- ja puugivaktsiin, erinevad Synlabi paketid jne.

Staažika kõndijana võin kinnitada, et kõik eelpool kirjutatu töötab – kõndides saavad mõtted korda, kõht ei lähe ümaraks ning töölt minnes ja tulles on energiat rohkem. Ka kolleegidega oma sammutulemuste võrdlemine ning väikese sportliku hasardi tekkimine on igati vahva ja motiveeriv.

Hea meel oleks, kui need positiivsed tulemused jõuaks ka laiematesse massidesse. Vajaliku inspiratsioonisädeme tekitamise juures saavad riik ja erasektor koos oma abikäe ulatada.