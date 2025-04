Gerlyn Tiigemäe: AI-kirjaoskus kõigile, mitte ainult vähestele

Kasutatakse, aga ebatõhusalt

Noori koolitades näen, et tehisintellekt ei ole neile midagi uut. Küsimuse peale, kes ei ole AI-d kasutanud, tõuseb gümnaasiumiklassides käsi harva.

Viise, kuidas AI-d kasutatakse, on mitmeid: loomingulisteks tegevustest, vestlemiseks, koodi kirjutamiseks ja muidugi kodutööde tegemiseks. Riskidest ja ohtudest teatakse samas liiga vähe.

Ka täiskasvanuid ettevõtetes koolitades näen, et huvi AI vastu on kiiresti kasvamas. Samas puudub sageli süsteemne teadmine, kust alustada. Inimesed tunnevad, et jäävad arengust maha, ent ei ole kindlust, millised tööriistad ja teadmised on tegelikult väärtuslikud. Seetõttu jääb AI rakendamine tihti üksikute entusiastide peale ning toetav raamistik või strateegiline vaade on puudu.

Minu suurim mure on aga hoopis nende pärast, kellel puudub igasugune usaldus AI vastu ning arusaam, millega on tegu. Kui loen kommentaare AI-teemaliste artiklite või reklaamide all, näen sageli seisukohti, et AI on lihtsalt USA propaganda või mööduv trend. Sellistel hetkedel mõistan, kui oluline on kõnetada ka neid inimesi, kes on skeptilised või infoväljast eemal. AI ei tohi jääda vaid tehnoloogiahuviliste mängumaaks, see puudutab kõiki.

Kui välja tuldi TI-hüppe algatusega, siis rõõmustasin. Sõnum „tehisaru tööriistad koolidesse“ kõlas suurepäraselt. Visioon anda noortele kvaliteetsed töövahendid ja õpetada neid kasutama kõlab samuti hästi.

Teisalt tekitab valitud lähenemine küsimusi. Miks just 10.-11. klass? Miks on fookuses konkreetsete tasuliste AI tööriistade pakkumine, kui need noored kasutavad juba tasuta võimalusi? Kas me peaksime andma tasulise tööriista alaealisele, kellele see kasutustingimuste järgi on keelatud?

Ma leian, et ei ole mõtet keskenduda ainult tööriistade jagamisele. Palju olulisem on õpetada, kuidas tehnoloogiat teadlikult ja vastutustundlikult kasutada.