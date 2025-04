Hanna Merilyn Kreegipuu: muudame eakate abistamise kasulikuks

Premeerime abistajaid

Noorte vabatahtlikkuse tase Eestis on hea. 2023. aastal osales organiseeritud vabatahtlikus tegevuses 27,2% 15–26-aastastest ületades sellega seatud 23% eesmärgi (HTM, 2024, "Tark ja tegus rahvas"). Eakate abistamisel vabatahtlik tegevus üksi ei pruugi olla piisav. Nii, nagu laps küsib "mis ma sellest saan?", et taldrikul veerevat hernest maitsta, tuleb ka siin leida viise, kuidas ärgitada inimesi aktiivsemalt ühiskonda panustama.

Heaks eeskujuks on Jaapanis eelmise sajandi lõpus käivitatud "Fureai Kippu". Programmi (tõlkes "hooliva suhtumise piletid") raames teenivad vabatahtlikud eakate abistamise eest krediiti, mida hiljem kasutada enda või pereliikmete hoolduseks.

Sarnast mudelit saab rakendada ka Eestis pakkudes abistajatele täiendavaid stiimuleid, mis innustavad aitama. Seeläbi muutub abi andmine investeeringuks tulevikku. Näiteks võib pakkuda ühistranspordi soodustusi või koolitusvõimalusi, et omandada hooldustööks vajalikke või muid praktilisi oskusi, mis suurendavad tööturul konkurentsivõimet. Ettevõtted saavad teha erisoodustusi, kui noor ja eakas külastavad koos näiteks restorani või kino, mis omakorda suurendab nende koos veedetud aega toetades mõlema osapoole vaimset tervist.

Oluline on leida tasakaal vabatahtlikkuse ja praktiliste hüvede vahel, et abistamine ei muutuks pelgalt tasu ootamiseks, vaid looks pikaajalise väärtuse nii noorele kui ka eakale.

Keda ja kuidas aidata

Abi vajajate ja abi pakkujate ühendamiseks saab kasutada digiplatvorme. Vanemaealiste seas võib tehnoloogia kasutamine olla küll piiratud, aga siin saavad appi tulla noored. Neil on oskusi, mida jagada, miks mitte õpetada eakat tehisintellekti rakendama, ka arvutit ja nutitelefoni kasutama. Nende oskuste valdamine annab sageli võimalusi panustada kogukonna tegemistesse või isegi tasustatud tööks.

Kohalikud organisatsioonid saavad tuua kokku erivanuses inimesi ja tutvustada võimalusi vastastikku kasulikuks suhtluseks. Näiteks kogukondlikud algatused nagu lugemisringid, aiandus- või käsitöötoad, et tugevdada põlvkondadevahelisi sidemeid ning vähendada eakate üksindustunnet. Eestis on juba häid näiteid noorte ja eakate ühisprojektidest, näiteks Pagulasabi algatus “Toome põlvkonnad kokku”. Samas on enamik selliseid ettevõtmisi projektipõhised – kui lõpeb rahastus, siis ka tegevused.