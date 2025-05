Tarmo Tanilas: tõsine aprill turgudel – Buffetti soovitus pidas taas paika

Trumpi soov Föderaalreservi juhist Jerome Powellist vahendeid valimata vabaneda on nii suur, et see on pannud surve alla dollari ja USA usaldusväärsuse. Kui varem kasutati igat USA aktsiaturu langust hea ostukohana, siis nüüd nähakse suuremat tõusu võimalusena enda USA riskide vähendamiseks.

Donald Trumpi tegevus on prognoosimatu ning finantsturgudele see ei meeldi. Ta räägib ühel nädalal ühte ja teisel teist, eitades samal ajal, et on varem midagi sellist öelnud.

Arusaadavalt on see aidanud kaasa kulla kiirele hinnatõusule. Aktsiaturul ei julgeta pikki positsioone hoida, sest Trumpi uus sõnavõtt võib juba teenitud kasumist kahjumi tekitada. USA aktsiaturgu ja dollarit võib tolliläbirääkimiste nurjumisel oodata ees usalduskriis, sest riigil on kõrge võlakoormus ja eelarve puudujääk on üle 6% sisemajanduse kogutoodangust.