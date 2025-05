Tagasi 06.05.25, 11:56 Tarmo Tanilas jagas investeerimisideed, mis tekkis tagasiteel Omahast Tallinna Tänavusel Berkshire Hathaway aktsionäride üldkoosolekul käinud Tarmo Tanilas tunnistas, et ei kuulnud legendaarselt Warren Buffettilt uut kindlat investeerimisideed, kuid leidis värske mõtte rahapaigutuseks hoopis tagasiteel koju.

Swedbanki privaatpanganduse strateeg Tarmo Tanilas käis pärast 20 aastat taas Ameerika Ühendriikides, et näha ja kuulda legendaarset investorit Warren Buffettit Berkshire Hathaway aktsionäride üldkoosolekul Omahas.

Foto: Jake Farra

Läbi Frankfurdi lennanud Tanilas märkis, et Saksamaa võib olla see riik, mis järgmised paar aastat on suuremate võitjate poolel.

Mis jäi Swedbanki privaatpanganduse strateegile Saksamaal konkreetsemalt silma, kuuleb intervjuust.

Lisaks rääkis Tanilas lähemalt, miks kõrgele eale vaatamata oli Warren Buffetti esinemine tänavusel aktsionäride üldkoosolekul muljetavaldav.

Tarmo Tanilast intervjueeris Jaan Martin Raik.