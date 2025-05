Tagasi 12.05.25, 16:03 Ekspert: suuruselt kolmas “majandus” varitseb ettevõtete kirjavahetust Küberkuritegevus on hiiglaslik äri, millesse kurjategijad panustavad ohtralt aega ja energiat. Ettevõtete e-kirjavahetus peab olema selleks valmis, kirjutab riigi infosüsteemide ameti (RIA) küberturvalisuse analüütik Helena Jürgenson.

“E-kirjavahetuse usaldusväärsuse ja turvalisuse tagamiseks on olemas tõhusad meetodid, mille rakendamine ei nõua märkimisväärseid investeeringuid,” kirjutab RIA küberturvalisuse analüütik Helena Jürgenson.

Foto: PantherMedia/Scanpix

E-kirjad on endiselt üks levinumaid ja usaldusväärsemaid kommunikatsioonikanaleid, kuid paraku on need ka küberkurjategijatele hea sihtmärk. Kahjuks paljud ettevõtted seda riski endale ei teadvusta. Tihti arvatakse, et tegemist on kõrvalise IT-tehnilise küsimusega, mitte ärikriitilise probleemiga. Samal ajal ei nõua korraliku kaitse rakendamine suuri investeeringuid ega vaeva.