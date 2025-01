Tagasi 15.01.25, 12:00 Küberkuritegevust hakkab piirama uus määrus: küsimus pole, kas küberintsident juhtub, vaid millal juhtub Pahatahtlike küberintsidentide osakaal on muutunud sedavõrd sagedaks, et enam ei ole küsimus selles, kas intsident juhtub, vaid millal juhtub.

Foto: Raul Mee

Triniti advokaadi Kristena Kutti sõnul tõmbab küberkuritegevus oma haardesse aina rohkem sektoreid. "Küberriskid on saanud nii tavaliseks, et enam ei ole küsimus, kas mul juhtub küberintsident, vaid millal ja millisel viisil see juhtub," rääkis Kutti.

17. jaanuaril hakkab kehtima määrus Dora ehk Digital Operational Resilience Act, mille eesmärk on tugevdada finantssektori vastupanuvõimet küberkuritegevuse korral.

Grant Thorntoni infoturbe juhtiv nõustaja Doris Matteus usub, et Dora eesmärk on pidurdada küberkuritegevuse kasvu, kuid täielikult digikuritegevusest vabaneda pole võimalik.

FinanceEstonia fintech’i töögrupi juht Ian Kalla hinnangul on Dora eesmärk probleeme paremini kaardistada ja seeläbi ettevõttesse rohkem selgust tuua. "Dora on võimalus teha maja sees asjad korda ja tagada seeläbi nii enda ettevõtete kui ka klientide jätkusuutlikkus," tõdes Kalla.

Intervjueeris Joonas-Hendrik Mägi.