Tagasi 01.07.25, 12:08 Erik Laur: Donald Trump vajab väga, et Lähis-Ida vaherahu püsiks Kuna tollimäärad toovad USAs niikuinii kaasa hinnatõusu, siis selleks, et suurlinnades ei hakataks elatustaseme languse pärast keerama autosid katusele, on president Donald Trumpil vaja, et vähemalt nafta hind püsiks madalal, kirjutab SEB kapitaliturgude maakler Erik Laur.

USA praegusest valitsusest tulenev ebakindlus on peamiselt peegeldunud dollari hinnas, kuid välisinvesteeringute koju toomine või mujale suunamine võib maksta tulevikus USA majandusele valusalt kätte, märgib SEB kapitaliturgude maakler Erik Laur.

Foto: Erakogu

Kaks nädalat tagasi alanud Lähis-Ida konflikt Iraani ja Iisraeli vahel on rahunenud. Välja on hõigatud ka vaherahu, mille organiseerija oli otseloomulikult USA president Donald Trump. Kuigi palju on viidatud sellele, et USA ei suutnud hävitada Iraani tuumarajatisi täielikult ning kehtestatud vaherahu püsib endiselt kahtluse all, on Trumpil väga vaja, et Lähis-Ida pingetele vaatamata nafta hind püsiks madalana. Vastasel juhul muutub tal oma valimislubaduste täitmine pea võimatuks.