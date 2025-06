Tagasi 28.06.25, 12:18 Trump katkestas kaubanduskõnelused Kanadaga President Donald Trump ütles, et kättemaksuks uue digitaalteenuste maksu eest lõpetab USA kaubandusläbirääkimised Kanadaga ning kehtestab vastulöögina naaberriigile nädala jooksul uued tollitariifid.

President Donald Trump hoiatas, et USA-l on Kanada üle majanduslikult suur võim.

Foto: ZUMAPRESS/Scanpix

„Kanada, riik, kellega on väga keeruline kaubelda, teatas just, et nad kehtestavad meie Ameerika tehnoloogiaettevõtetele digitaalteenuste maksu, mis on otsene ja räige rünnak meie riigi vastu,” kirjutas Trump reedele oma Truth Sociali sotsiaalmeediaplatvormil. Ta lisas, ränga maksu tõttu lõpetab USA koheselt kõik kaubandusläbirääkimised Kanadaga.