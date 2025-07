Tagasi 02.07.25, 11:15 Äridiplomaatia juht: kui uksele koputab minister ehk kuidas riik ettevõtetel eksportida aitab Ideaalis peaks ettevõtlus toimuma ilma riigi sekkumiseta, praktikas jääksid paljud ekspordi- ja ärivõimalused riigi toeta kasutamata, kirjutab välisministeeriumi äridiplomaatia osakonna peadirektor Priit Kallakas.

Eesti äridiplomaatia ei ole kunagi varem olnud nii aktiivne kui viimastel aastatel, kirjutab välisministeeriumi äridiplomaatia osakonna peadirektor Priit Kallakas (pildil).

Rahvusvahelistel suhetel, majandusel ja Eesti ettevõtete käekäigul on palju kokkupuutepunkte. Viimasel ajal igapäevased teemad, nagu globaalsed tollisõjad, sanktsioonid ja riikidevahelised suhted laiemalt, mõjutavad otseselt ka meie ettevõtteid. Näiteks on raske eksportida turule, kus on kõrged tollimaksumäärad, kus toimub topeltmaksustamine või kus ei tunnustata Euroopa Liidu sertifikaate.