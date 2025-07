Tagasi 02.07.25, 06:00 Insenerifirma juht: hirmutav müüt hoiab Eesti ettevõtteid tagasi! Allhankest omaenda toodeteni murdmine on paljudele Eesti ettevõtetele jõukohane, kui unustada ära hirmutavad müüdid, teha asju õiges järjekorras ja sundida end agressiivsemalt müüma, kirjutab Insero juht ja Eesti Masinatööstuse Liidu nõukogu liige Oliver Mets.

“Ettevõtte strateegilised otsustajad peavad andma tegevjuhtkonnale voli ja suunise tooteideid otsida ning seejärel mõistliku riskitasemega tooteid turule tuua,” rõhutab Insero juht ja Eesti Masinatööstuse Liidu nõukogu liige Oliver Mets.

Foto: Raul Mee

Eesti majanduses ei ole vist kauem korratud mantrat, et allhanke tegemise kõrval tuleks ikka proovida arendada ka päris oma tooteid. Loogika ongi lihtne ja vastuvaidlematu: kuniks müüme ainult töötundi, jääb lõpptoote kasum paratamatult kellelegi teisele.

Seda on räägitud aastakümneid, kuid edasiminekut on endiselt vähe. Koostööst kümnete ja sadade nii Eesti kui ka välismaiste tööstusettevõtetega on välja koorunud vähemalt üks põhjus, miks see on nii.

Põhjus pole sugugi Eesti ettevõtete võimekus. Vastupidi, meie inseneride oskused on maailma tipptasemel. Meid hoiavad tagasi hoopis meie ettevõtjate seas kahjuks laialt levinud müüdid ja ülepaisutatud hirmud.

Ei ole hirmkallis

Piltlikult öeldes on olukord selline, nagu inimene seisaks täiesti tavalise trepi jalamil, kust ta saaks kergesti üles kõndida, kuid ta jääb madalamale korrusele, sest ta korrutab endale: kuna mina käte peal kõndida ei suuda, siis trepist üles ma minna ei saa.

Ettekujutus, et vaja on “käte peal kõndida”, tähendab ekslikku arusaama, et tootearendus nõuab miljonite matmist laboritesse, prototüüpidesse jne. See poleks kuidagi mõistlik ning pealegi ähvardaks seejärel tõsine oht, et niimoodi üksnes oma tarkusest valmis tehtud toodet eriti keegi osta ei tahagi.