Maksunõunik: maksukontrollide karmistamine tekitab muret

Maksuameti üha jõulisem sekkumine nn hallile alale jäävatesse olukordadesse ja püüd muuta käsitlust küsimustes, mis on varem kohtutes põhjalikult läbi vaieldud, murendavad Eesti maksusüsteemi usaldusväärsust, kirjutab advokaadibüroo Ellex Raidla maksunõunik Dmitri Rozenblat büroo koostatud tehinguturu poolaasta ülevaates.

Eestis välja kujunenud eelarvepuudujäägi olukorras on valitsus lisaks laialdastele maksutõusudele, mille ekspluateerimisel on ilmsed poliitilised piirid, üha selgemalt panustamas ka maksukontrolli meetmete karmistamisele. Nii on maksu- ja tolliamet i poliitika maksukontrollide läbiviimisel viimastel kuudel tuntavalt karmistunud ning seda mitte ainult maksukontrollide läbiviimise käigus kasutatavate menetlustoimingute või menetlustaktika poolest.