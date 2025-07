Eksperdid: relvaseaduse muudatused avavad Eesti kaitsetööstusele uusi võimalusi

Relvaseaduse ja lõhkematerjaliseaduse muudatused näitavad, et poliitiline tahe muuta kaitsetööstus Eesti majanduse ja riigikaitse lahutamatuks osaks on tõesti olemas, kirjutavad advokaadibüroo Ellex Raidla nõunik Rutt Värk ning sama büroo jurist Karl Rudolf Org.

Kaitsetööstuse arendamine on kujunenud üheks Eesti riigikaitse strateegiliseks prioriteediks. Valitsuse koalitsioonileppes on rõhutatud, et kohalik kaitsetööstus on lahutamatu osa laiast riigikaitsest ning sellest peab saama üks Eesti majanduse kasvumootoreid. Seatud on ambitsioonikas eesmärk: kasvatada kodumaise kaitsetööstuse kogukäive 2024. aasta poolelt miljardilt eurolt kahe miljardi euroni aastaks 2030.