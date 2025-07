Tagasi 07.07.25, 14:00 Kaitsetööstuse käive kasvas poole miljardini, ees ootab töökas aeg Kaitse- ja kosmosetööstuse kogukäive kasvas värskelt selgunud andmetel mullu poole miljardi euroni. Nüüd ootab sektorit ees töökas aeg, ütles Eesti Kaitse- ja Kosmosetööstuse Liidu tegevjuht Kalev Koidumäe.

Eesti Kaitse- ja Kosmosetööstuse Liidu tegevjuht Kalev Koidumäe.

Foto: Harro Puusild

Liit teatas juuni lõpus, et sektori kogukäive kasvas 2024. aastal 290 miljonilt eurolt poole miljardini, millest 350 miljonit eurot moodustas eksport. Saates “Tööstusuudised eetris” on külas liidu tegevjuht Kalev Koidumäe , kellega räägime turuolukorrast, Eesti kaitsetööstuse toodangu väljavaadetest ja väljakutsetest.

“Tänane aeg, ruum ja keskkond nõuavad investeeringuid julgeolekusse. See on paradoks ‒ peame tegelema valdkonnaga, et tagada oma julgeolek,” rääkis Koidumäe.

“Kui vaatame kaitsetööstuse ökosüsteemi, siis see koosneb keskkonnast, kus toota, lisaks on õigusruum, kapitali kaasamine, kõik see, mis toetab meie toodete eksporti, ning tööjõud – olen teinud endale sellise viie sektoriga ringi, et piltlikult selgitada, et kaitsetööstuse ökosüsteemis on tootmiskeskkond praegu loomisel,” rääkis tegevjuht. Ta lisas, et kõik, mida on võimalik Eestis toota, peaksime tootma kodumaal.

Veel ütles Koidumäe, et eksporditurul edu saavutamiseks peab toode olema unikaalne. “Siin on oluline komponent Eesti inseneride nutikus ja innovatsioon,” lisas ta. “Kui suurriigid arendavad suuri võimeid, siis Eesti nutikad võimed mahuvad suurte vahele või toetavad neid. Me suudame teha olemasolevaid relvasüsteeme targemaks.”

Liidu liikmete meeleolu kirjeldades ütles tegevjuht, et töökas aeg on ees. “Sõltumata sellest, kui kaua kestab Ukraina sõda. Kui ma ei eksi, siis Stockholmi Rahvusvahelise Rahu-uuringute Instituudi andmetel kasvasid maailma kaitsekulud eelmisel aastal 9,6%, Euroopas oli see 17% ja Saksamaal 30%. Kui vaatame, kui palju on viimastel aastatel Ukrainale abi antud oma varudest, siis need laod on vaja täita,” prognoosis ta sektori kasvu jätkumist.

Saadet juhib Harro Puusild.

