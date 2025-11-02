Hardi Kinnas: loov häving – kummardus inimestele, kes loovad läbi lagunemise

Nobeli majandusauhinna laureaatide töö tuletab Eesti majandusteadlastele ja poliitikutele meelde, et püsiv majanduskasv nõuab nii innovatsiooni toetavat kultuuri kui ka konkurentsi ja avatust, kirjutab Tartu Ülikooli rahvusvahelise ettevõtluse professor Urmas Varblane.