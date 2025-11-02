Hardi Kinnas: loov häving – kummardus inimestele, kes loovad läbi lagunemise
Loovus on Eesti järgmine ekspordiartikkel – mitte toode, vaid mõtteviis, mida maailm vajab, kirjutab kultuuriagentuuri Orangetime ja kõnekooli Anonymous Presenters asutaja ja loovstrateeg Hardi Kinnas.
Innovatsioonist juhitud majanduskasvu teooriate eest välja antud Nobeli majanduspreemia osutab mitmele põhimõttelisele probleemile, mis pärsib Eesti ja laiemalt kogu Euroopa ettevõtteid, rääkis Teaduste Akadeemia president Mart Saarma Äripäeva raadios.
Tänavused Nobeli majanduspreemia laureaadid leidsid uuringus, et pikaajalist majanduskasvu soodustavad avatus, innovatsioon, konkurents ja tehnoloogilised uuendused. USA aga liigub praegu mitmes vallas vastassuunas, märkis Eesti Panga majandusuuringute allosakonna juhataja Tairi Rõõm.
Nobeli majandusauhinna laureaatide töö tuletab Eesti majandusteadlastele ja poliitikutele meelde, et püsiv majanduskasv nõuab nii innovatsiooni toetavat kultuuri kui ka konkurentsi ja avatust, kirjutab Tartu Ülikooli rahvusvahelise ettevõtluse professor Urmas Varblane.
Kas oled kunagi soovinud, et su garderoob oleks sama paindlik kui sinu päevaplaan? Et saaksid minna hommikul ärikohtumisele, lõunaks metsa jalutama ja õhtul restorani – ilma kordagi riideid vahetamata? Just sellist valikut pakub Haven Kakumäe sadamas asuv Nautical Store.