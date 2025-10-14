Trump eirab nobelistide tarkust ja õõnestab USA pikaajalist majanduskasvu

Ühendriikide presidendi Donald Trumpi poliitika piirab teadus-arendustegevust, takistab teiste riikide tudengitel ja teadlastel USAsse tulla ning lõhub riiklikke statistika kogumise struktuure, loetles Rõõm. Lisaks on Ühendriikides suurtel tehnoloogiafirmadel liiga suur turuvõim, mida riik ei piira. “See kõik kindlasti avaldab negatiivset mõju – kui pikaajaliselt, saame näha,” sõnas Tairi Rõõm
.
Äripäeva raadio hommikuprogrammis antud intervjuus rääkis Rõõm Nobeli majandusauhinna laureaatide Joel Mokyri, Philippe Aghioni ja Peter Howitti uurimistööde järeldustest ja auhinna olulisusest praegusel ajal. Samuti arutles ta, kuidas USA majandus kõigele vaatamata püsib tugev ja mille eest hoiatab nobelistide töö Eestit.
Küsis Mai Kroonmäe.