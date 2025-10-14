Äripäev
  • OMX Baltic−0,75%292,32
  • OMX Riga−0,25%908,4
  • OMX Tallinn−0,38%1 917,84
  • OMX Vilnius−0,61%1 257,72
  • S&P 5001,56%6 654,72
  • DOW 301,29%46 067,58
  • Nasdaq 2,21%22 694,61
  • FTSE 100−0,48%9 397,47
  • Nikkei 225−2,58%46 847,32
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,87
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%92,06
  • 14.10.25, 13:32

Trump eirab nobelistide tarkust ja õõnestab USA pikaajalist majanduskasvu

Tänavused Nobeli majanduspreemia laureaadid leidsid uuringus, et pikaajalist majanduskasvu soodustavad avatus, innovatsioon, konkurents ja tehnoloogilised uuendused. USA aga liigub praegu mitmes vallas vastassuunas, märkis Eesti Panga majandusuuringute allosakonna juhataja Tairi Rõõm.
Eesti Panga majandusuuringute allosakonna juhataja Tairi Rõõm.
  • Eesti Panga majandusuuringute allosakonna juhataja Tairi Rõõm.
  • Foto: Andras Kralla
Ühendriikide presidendi Donald Trumpi poliitika piirab teadus-arendustegevust, takistab teiste riikide tudengitel ja teadlastel USAsse tulla ning lõhub riiklikke statistika kogumise struktuure, loetles Rõõm. Lisaks on Ühendriikides suurtel tehnoloogiafirmadel liiga suur turuvõim, mida riik ei piira. “See kõik kindlasti avaldab negatiivset mõju – kui pikaajaliselt, saame näha,” sõnas Tairi Rõõm.
Äripäeva raadio hommikuprogrammis antud intervjuus rääkis Rõõm Nobeli majandusauhinna laureaatide Joel Mokyri, Philippe Aghioni ja Peter Howitti uurimistööde järeldustest ja auhinna olulisusest praegusel ajal. Samuti arutles ta, kuidas USA majandus kõigele vaatamata püsib tugev ja mille eest hoiatab nobelistide töö Eestit.
Küsis Mai Kroonmäe.

Trump ignoreerib nobelistide tarkust ja õõnestab USA pikaajalist majanduskasvu
00:00
“Eesti majanduse puhul räägitakse samuti klaaslaest, mis pärsib majanduskasvu ning millest läbi murdmiseks on tarvis suurendada majanduse teadmusmahukust,” märgib Tartu Ülikooli rahvusvahelise ettevõtluse professor Urmas Varblane.
  • 13.10.25, 17:58
Urmas Varblane: nobelistide töö hoiatab ka Eestit klaaslae eest
Tänavuse Nobeli majanduspreemia suurus on ligikaudu 1 miljon eurot.
  • 13.10.25, 13:27
Nobeli majanduspreemia läks kolme laureaadi vahel jagamisele
Benjamin Netanyahu ei vastuta sõja lõpetamise küsimuses üksnes Trumpi ees.
  • PRO
  • 07.10.25, 17:01
Trumpi suursugust plaani ähvardab kõrbemine
Ärikinnisvara kestlikkuse standardid liiguvad uuele tasemele
  • ST
  • 13.10.25, 15:51
Ärikinnisvara kestlikkuse standardid liiguvad uuele tasemele

Arhitektuuribüroo kavand tulevasest Loksa spaahotellist.
Uudised
  • 13.10.25, 06:00
Mitu rauda tules: järgnevatel aastatel kerkib viis spaahotelli
Silmakirurg plaanib Loksal suurelt arendada
Eesti Pagarit omava Maral Invest OÜ omanikud Uuno Lausing (vasakul) ja Romet Puhk.
Majandustulemused
  • 13.10.25, 14:30
Tartu ärimeeste kätte jõudnud suur toidutootja tegi kõva tulemuse
Woola loodab äsja allkirjastatud investeeringuga jõuda järgmise aasta kolmandaks kvartaliks kasumisse. Pildil on Woola asutajad (vasakult) Katrin Kabun, Anna-Liisa Palatu ja Jevgeni Širai.
Uudised
  • 13.10.25, 15:24
4300eurose keskmise palgaga idu loodab miljonikahjumist välja ronida aastaga
“Ma teen kindlasti pausi, see on olnud väsitav,” tõdeb Hiiumaal kümne aasta jooksul kolme restorani pidanud itaallane Michele Parrucci.
Uudised
  • 12.10.25, 08:00
Itaallane müüb Hiiumaal tuntud pitsamaja ja sulges veel kaks restorani. “Proovisin teha suurelt”
Äripäev soovitab valida neid, kel on veel praegugi hell istuda
Juhtkiri
  • 13.10.25, 06:00
Äripäev soovitab valida neid, kel on veel praegugi hell istuda
Töövaidluskomisjon asus töötaja poolele, kuid moraalset hüvitist ta ei saa: stress ja terviseprobleemid võisid olla seotud isikliku suhte lagunemisega, mitte juhi tegudega, leidis komisjon.
Uudised
  • 13.10.25, 18:00
Tööandja kandis töötajale veidi isiklikult kontolt raha ja pakkus palga asemel diivanit
Vasakul Bombay Groupi üks juht Dajana Tiitsaar, keskel Bombay Groupi külalislahkuse juht Anton Jolkin. The Burmani hotelli sisse astudes näeb head õpikunäidet art déco ’st: kuld, sümmeetrilised mustrid, funktsionaalne nostaliga-futurism, siin-seal juugendit.
Uudised
  • 11.10.25, 08:30
Michelin märkis Tallinna luksushotelli maailma parimaks
Ärikinnisvara kestlikkuse standardid liiguvad uuele tasemele
  • ST
Sisuturundus
  • 13.10.25, 15:51
Ärikinnisvara kestlikkuse standardid liiguvad uuele tasemele
Krediidimuredele vaatamata prognoosivad analüütikud, et suurpankade kauplemis- ja investeerimispanganduse tulud kasvavad seitsmendat kvartalit järjest.
Enne tulemusi: USA suurpankadele oodatakse kasumiralli jätku
Tollikoer Pähkel nuhkimas Omniva sorteerimisekeskuses pakke.
Hiina pakkide megabuumi hakatakse piirama. “See on tekitanud tõsiseid probleeme”
Google’i emafirma Alphabet saavutas septembri keskel esmakordselt 3 triljoni dollari suuruse turuväärtuse.
Google süstib India tehisintellekti andmekeskusesse 15 miljardit
Krediidimuredele vaatamata prognoosivad analüütikud, et suurpankade kauplemis- ja investeerimispanganduse tulud kasvavad seitsmendat kvartalit järjest.
Enne tulemusi: USA suurpankadele oodatakse kasumiralli jätku
LHV makroanalüütik Triinu Tapver näeb, et USA ja Hiina kaubandussõjas juhib mängu Hiina.
LHV analüütik: USA aktsiaturge ähvarab korrektsioon, kuid küll Trump selle tagasi pöörab
Rootsi börsiettevõtte Ericsson omab tehast ka Tallinnas.
Ericsson teatas oodatust suuremast kasumist
Investor Triin Hertmann Äriplaan 2025 konverentsil.
Kuus eestlast valiti 100 mõjukaima naise sekka
Kasvu tagavad kiired rajad. Aeg on raha
Kasvu tagavad kiired rajad. Aeg on raha
Taani välisminister Lars Løkke Rasmussen ütles, et Ukraina toetamise kõrval on vaja langetada ka Ukraina ja Euroopa Liidu vahelisi kaubandusbarjääre
Euroopa avab siseturu Ukraina piimatoodetele
Print Best ressursitõhususe projekt
  • ST
KIK toetab ettevõtete ressursitõhususe, energiatõhususe ja ohtlike ainete asendamise projekte
Oma valimissoovituse andis alanud nädalal Äripäeva toimetus. Nüüd on investor Toomase kord öelda, keda tema eelistab võimule.
Minu valimissoovitus: mind huvitab kasv, mitte nostalgia
S&P 500 ja Nasdaqi liitindeks kerkisid vastavalt 1,56% ja 2,21%.
S&P 500 ja Nasdaqi liitindeks tegid viie kuu suurima hüppe
Broadcomi aktsia tõusis pärast teadet ligi 10%.
Broadcom sai võtmerolli OpenAI kiipide arendamisel
Hõbeda hetkehind kerkis esmaspäeval 3,1% võrra ligi 52 dollarini untsi kohta.
Hõbeda hind läheneb 45 aasta rekordtasemele
Saksamaa ostab suures mahus USA kaitsetööstuselt General Dynamics soomussõidukeid. Fotol hetk eelmise aasta sügisel Washingtonis toimunud militaarkonverentsilt, kus osalejad kogunesid General Dynamicsi alale.
Saksamaa ostab soomustatud sõidukeid 7 miljardi eest
Saksamaa kütuseturul juhtus 2000. aastate alguses midagi sarnast nagu praegu Eestis, kui väiksemad ketid läksid n-ö säästukontseptsiooni ellu viima ning viilisid kulud väga õhukeseks. „Tulemus on see, et täna Saksamaal sisuliselt ükski tankla mingeid lojaalsust ei paku,“ ütles Alexela juhatuse liige Tarmo Kärsna.
Kütuseturul lahvatas aastate suurim hinnasõda. “See on psühholoogiline kurnamine.”
Ukrainast pärit Maksym (Max) Krupyshev on Coinspaidi kaasasutaja, juht ja avalik nägu.
Suurfirma kaotas küberrünnakus jälle miljoneid. „Häkkimine on äriprojekt“
Kui maakler pakub teenuseid läbi ettevõtte, mis pole käibemaksukohustuslane, saab ta kliendile suurematest konkurentidest ligi veerandi võrra soodsama hinna teha.
Maaklerid vingerdavad käibemaksu eest. Konkurent: see ajab lihtsalt närvi
Eestis pole odav moodulmaju toota, hind on pea sama mis Soomes ja Rootsis, tõdes Hilandero Houses OÜ juhatuse liige Sander Maripuu.
Moodulmaju tootev perefirma läks pankrotti. “Hinnad on nii hullult tõusnud”
Kolmkümmend aastat autoäriga tegelenud Jaanus Tensingu ettevõtte Docs Nordicu mahud on aastaga kukkunud kolm korda. Küll aga jääb ettevõtja optimistlikuks, sest majandus käib ju ikka lainetena.
Välismaalt ostetud autode turg kuivas kokku. “Müüme maru vaevaliselt”
Eesti üks tuntumaid kaitsetööstuseidi Milrem saadab Ukrainasse üle 150 mehitamata maismaasõiduki THeMIS Hollandi toel.
Milrem tõmbab kulusid kokku. “Tavapärane samm pärast väga kiiret kasvu”
Tartus asuvasse autokollektsiooni on jõudnud lisaks Ameerika sõidukitele ka suur hulk nõukogude ajastu liiklusvahendeid.
Rikaste TOPi ettevõtja maksab automaksu 130 000 eurot
Vilniuse börs meelitab kõrge dividenditootlusega. Pensionireformist vabanev raha võib ka aktsiate hinnad kännu tagant liikuma lükata.
Suur aktsiate võrdlus: mida võtta Balti börsilt Leedu pensionireformi eel

Küberkaitse tipptegija hoiatab: väikeäri ja jaeinvestor satuvad üha enam kelmide ohvriks
Investor Toomase tund
Küberkaitse tipptegija hoiatab: väikeäri ja jaeinvestor satuvad üha enam kelmide ohvriks
00:00
Seaduse värskendus lubab kinnisvaras suurt muutust. Ettevõtja: “Reaalsus on teine”
Kuum tool
Seaduse värskendus lubab kinnisvaras suurt muutust. Ettevõtja: “Reaalsus on teine”
00:00
Arvamustoimetajad avavad tagamaid: kuidas sündis Äripäeva valimissoovitus
Hommikuprogramm
Arvamustoimetajad avavad tagamaid: kuidas sündis Äripäeva valimissoovitus
Äripäeva arvamusliider: petturitel on kergemaid viise raha saamiseks kui heategevus
Äripäeva arvamusliider
Äripäeva arvamusliider: petturitel on kergemaid viise raha saamiseks kui heategevus
Äripäev eetris: Tallinna Lennujaam hoiab Ryanairi väljapressimisest hoolimata selja sirge
Äripäev eetris
Äripäev eetris: Tallinna Lennujaam hoiab Ryanairi väljapressimisest hoolimata selja sirge
Eesti Pank hoiatab kurjakuulutavate arengute eest: riskid ärikinnisvaras kuhjuvad
Hommikuprogramm
Eesti Pank hoiatab kurjakuulutavate arengute eest: riskid ärikinnisvaras kuhjuvad
16.10.2025 Argumenteerimine juhtimises
Äripäeva Akadeemia
Argumenteerimine juhtimises
8 akadeemilist tundi
16.10.2025 SEO koolitus
IT Koolitus
SEO koolitus
6 akadeemilist tundi
17.10.2025 AI võimalused projektijuhtidele
IT Koolitus
AI võimalused projektijuhtidele
6 akadeemilist tundi
20.10.2025 Exceli meistriklass finantsjuhtidele ja juhtidele
Äripäeva Akadeemia
Exceli meistriklass finantsjuhtidele ja juhtidele
6 akadeemilist tundi
23.10.2025 Spetsialistist juhiks 2
Äripäeva Akadeemia
Spetsialistist juhiks 2
8 akadeemilist tundi
27.10-30.10.2025 AZ-104T00: Microsoft Azure Administrator
IT Koolitus
AZ-104T00: Microsoft Azure Administrator
32 akadeemilist tundi
Tipptegijate kool 2025/2026
Äripäeva Akadeemia
Tipptegijate kool
18 päeva
29.10.2025 Tehisintellekti meistriklass juhtidele - promptimine
Äripäeva Akadeemia
Tehisintellekti meistriklass juhtidele - promptimine
8 akadeemilist tundi
30.10.2025 Suhtlemine konfliktsetes olukordades
Äripäeva Akadeemia
Suhtlemine konfliktsetes olukordades
8 akadeemilist tundi
30.10.2025 AI kasutamine tööülesannetes
Äripäeva Akadeemia
AI kasutamine tööülesannetes
6 akadeemilist tundi
03.11.2025 Ettevõtte finantsplaneerimine
Äripäeva Akadeemia
Ettevõtte finantsplaneerimine
8 akadeemilist tundi
04.-06.11.2025 Agiilsed tööviisid ja nende rakendamine
IT Koolitus
Agiilsed tööviisid ja nende rakendamine
12 akadeemilist tundi

1
Uudised
  • 13.10.25, 06:00
Mitu rauda tules: järgnevatel aastatel kerkib viis spaahotelli
Silmakirurg plaanib Loksal suurelt arendada
2
Majandustulemused
  • 13.10.25, 14:30
Tartu ärimeeste kätte jõudnud suur toidutootja tegi kõva tulemuse
3
Uudised
  • 13.10.25, 18:00
Tööandja kandis töötajale veidi isiklikult kontolt raha ja pakkus palga asemel diivanit
4
Uudised
  • 12.10.25, 08:00
Itaallane müüb Hiiumaal tuntud pitsamaja ja sulges veel kaks restorani. “Proovisin teha suurelt”
5
Uudised
  • 13.10.25, 15:24
4300eurose keskmise palgaga idu loodab miljonikahjumist välja ronida aastaga
6
Uudised
  • 12.10.25, 15:33
Nädala lood: perefirma kukkus pankrotti, küünetehnikud jäid geellakkide keelu lõksu ja kütuseturul käib karm hinnasõda

  • PRO
Uudised
  • 14.10.25, 14:07
Gaza veresauna lõpetanud Trump nügib ka sõda Ukrainas karmi lõppvaatuseni
Uudised
  • 14.10.25, 14:06
Eestiski tegutsev Rootsi tööstuskontsern hakkab droone tootma
Saated
  • 14.10.25, 13:32
Trump eirab nobelistide tarkust ja õõnestab USA pikaajalist majanduskasvu
Börsiuudised
  • 14.10.25, 12:54
Enne tulemusi: USA suurpankadele oodatakse kasumiralli jätku
Saated
  • 14.10.25, 11:45
Küberkaitse tipptegija hoiatab: väikeäri ja jaeinvestor satuvad üha enam kelmide ohvriks
Saated
  • 14.10.25, 11:42
Wise: töötajad ootavad praegu kaasatust, kuid seda jõuga peale ei suru
Arvamused
  • 14.10.25, 11:05
Jaan Pillesaar: kui karjuv raiskamine lõpeks, selguks, et raha on
Uudised
  • 14.10.25, 11:04
Euroopa avab siseturu Ukraina piimatoodetele
