Tagasi 14.10.25, 13:32 Trump eirab nobelistide tarkust ja õõnestab USA pikaajalist majanduskasvu Tänavused Nobeli majanduspreemia laureaadid leidsid uuringus, et pikaajalist majanduskasvu soodustavad avatus, innovatsioon, konkurents ja tehnoloogilised uuendused. USA aga liigub praegu mitmes vallas vastassuunas, märkis Eesti Panga majandusuuringute allosakonna juhataja Tairi Rõõm.

Eesti Panga majandusuuringute allosakonna juhataja Tairi Rõõm.

Foto: Andras Kralla

Ühendriikide presidendi Donald Trumpi poliitika piirab teadus-arendustegevust, takistab teiste riikide tudengitel ja teadlastel USAsse tulla ning lõhub riiklikke statistika kogumise struktuure, loetles Rõõm. Lisaks on Ühendriikides suurtel tehnoloogiafirmadel liiga suur turuvõim, mida riik ei piira. “See kõik kindlasti avaldab negatiivset mõju – kui pikaajaliselt, saame näha,” sõnas Tairi Rõõm

Äripäeva raadio hommikuprogrammis antud intervjuus rääkis Rõõm Nobeli majandusauhinna laureaatide Joel Mokyri, Philippe Aghioni ja Peter Howitti uurimistööde järeldustest ja auhinna olulisusest praegusel ajal. Samuti arutles ta, kuidas USA majandus kõigele vaatamata püsib tugev ja mille eest hoiatab nobelistide töö Eestit.

Küsis Mai Kroonmäe.

Artikkel jätkub pärast reklaami