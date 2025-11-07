Taavi Altpuu: Eesti inseneeria on kõrgel tasemel, aga sellest ei piisa, kui tööstusturundus kängub

Eesti inseneridel on teadmised ja oskused, mis võiksid levida üle maailma. Ometi jääb suur osa sellest väärtusest täna nähtamatuks, sest tööstusettevõtetes ei ole turundust siiani piisavalt prioritiseeritud, kirjutab Taavi Altpuu arvamuskonkursile Tark Turundus saadetud loos.
„Millal Eesti tööstusettevõtetes turundust lõpuks prioriseerima hakatakse?" küsib Molivery juht Taavi Altpuu.
Meie järgmine arenguhüpe tööstusettevõtete digitaliseerimises ei sünni tehases, vaid turundajate töölaual.
Eesti tööstus on inseneeria ja tootmise kvaliteedi poolest kõrgel tasemel. Me oskame luua täpseid detaile, nutikaid süsteeme ja innovaatilisi lahendusi. Ometi jääb see väärtus sageli piisava tähelepanuta, sest me ei oska või ei julge seda väljapoole kommunikeerida. Meie tööstusettevõtted on tehniliselt pädevad, kuid mitte piisavalt julged ja ambitsioonikad enda esitlemisel.
Probleem ei peitu ainult oskustes või eelarves. See on eelkõige mõtteviisi muutuse küsimus. Turundus peab tööstusettevõtetes muutuma igapäevaselt tolereeritavaks äritavaks.

Tark Turundus on Best Marketingi, La Ecwadori, PHD, Duo Media ja EISi ekspordiosakonna arvamuskonkurss, kuhu oodatakse värskeid ideid Eesti turundusvaldkonnale ja ettevõtete kasvule uue hoo andmiseks. Peaauhind on 4000 eurot.
Täpsemalt saab konkursi kohta lugeda teemaveebist Best Marketing.
Bränd õigustab hinda
Eristumine algab brändist. Häid tooteid on maailmas lugematul hulgal, kuid tugev bränd muudab ettevõtte digitaalses müras leitavaks, keerulises tehnoloogilises kontekstis arusaadavaks ja ostuotsuse hetkel ihaldusväärseks.
Tugev bränd loob usaldust ja õigustab kõrgemat hinda. Peame liikuma tööstusturunduses väärtuspõhise hinnastamise suunas – mitte müüma metalli tonnihinna alusel, vaid selgitama kliendile saadavat kasu ja kokkuhoidu kogu toote elutsükli vältel.
Strateegia, mitte kampaania
Tööstusettevõtete eripära seisneb pikkades ostuprotsessides, mis on mitmetasandilised ning sisaldavad rohkelt digitaalseid puutepunkte. Ostuotsuseid võtavad vastu kollektiivid, mitte indiviidid. See tähendab, et tööstusturundus peab toetama mitut indiviidi ning suunama neid sama järelduseni.
Kuidas seda saavutada? Tuleb mõista, mida kollektiivid omakeskis informatsioonina tarbivad ja mida nad jagamisväärsena leiavad. Mitte ainult avalikes kanalites, vaid ka varjatud kanalites (dark social) nagu e-kirjades, WhatsAppis või Messengeris.
Turundus ei ole üleliigne tegevus, mida sekretärile või personaliosakonnale edasi delegeerida. Turundus on strateegiline tegevus, mille taga seisab kindlalt ja vankumatult ettevõtte juhtkond. Kui toetus ja mõistetavus turunduse vajalikkusest juhtkonna tasandil puudub, jääbki see vaid ühekordse kampaania tasemele.
Ambitsioonikad turundusstrateegiad vaatavad maailma laiemalt kui lähiturud - vähem küllastunud piirkondades võib peituda suurem kasvupotentsiaal. Samas ei tohi ambitsioon piirduda vaid riigipiiridega. Ettevõte peab julgelt katsetama ja neist katsetustest järeldusi tegema. Vastasel juhul seistakse üsna pea silmitsi kärpekirvega, sest kus puudub fookus, seal vohab ebaefektiivsus.

Tulevik kuulub neile, kes...
Meil on kõik eeldused globaalseks eduks – teadmised, oskused ja tugev reputatsioon. Mitmed Eesti tööstusettevõtted juba laienevad agressiivselt uutele turgudele. Samas on nende väheste tööstusettevõtete kõrval suur hulk neid, kes koguvad alles enesekindlust oma väärtuse kommunikeerimisel välisturgudele.
Tulevik kuulub töösturitele, kes:
  • Investeerivad brändi, mitte ainult masinatesse.
  • Võtavad turundust kui strateegilist kasvumootorit, mitte kõrvaltegevust.
  • Liiguvad digitaalses arengus teadlikult ja järjekindlalt.
Aeg on käes! Väärtuspõhiste ja globaalselt ambitsioonikate turundusstrateegiate jaoks.
Küsimus on: millal Eesti tööstusettevõtetes turundust lõpuks prioriseerima hakatakse?
