09.11.25, 12:30 Taavi Altpuu: Eesti inseneeria on kõrgel tasemel, aga sellest ei piisa, kui tööstusturundus kängub Eesti inseneridel on teadmised ja oskused, mis võiksid levida üle maailma. Ometi jääb suur osa sellest väärtusest täna nähtamatuks, sest tööstusettevõtetes ei ole turundust siiani piisavalt prioritiseeritud, kirjutab Taavi Altpuu arvamuskonkursile Tark Turundus saadetud loos.

„Millal Eesti tööstusettevõtetes turundust lõpuks prioriseerima hakatakse?“ küsib Molivery juht Taavi Altpuu.

Meie järgmine arenguhüpe tööstusettevõtete digitaliseerimises ei sünni tehases, vaid turundajate töölaual.

Eesti tööstus on inseneeria ja tootmise kvaliteedi poolest kõrgel tasemel. Me oskame luua täpseid detaile, nutikaid süsteeme ja innovaatilisi lahendusi. Ometi jääb see väärtus sageli piisava tähelepanuta, sest me ei oska või ei julge seda väljapoole kommunikeerida. Meie tööstusettevõtted on tehniliselt pädevad, kuid mitte piisavalt julged ja ambitsioonikad enda esitlemisel.

Probleem ei peitu ainult oskustes või eelarves. See on eelkõige mõtteviisi muutuse küsimus. Turundus peab tööstusettevõtetes muutuma igapäevaselt tolereeritavaks äritavaks.

Meil on kõik eeldused globaalseks eduks – teadmised, oskused ja tugev reputatsioon. Mitmed Eesti tööstusettevõtted juba laienevad agressiivselt uutele turgudele. Samas on nende väheste tööstusettevõtete kõrval suur hulk neid, kes koguvad alles enesekindlust oma väärtuse kommunikeerimisel välisturgudele.

Tulevik kuulub töösturitele, kes:

Investeerivad brändi, mitte ainult masinatesse.

Võtavad turundust kui strateegilist kasvumootorit, mitte kõrvaltegevust.

Liiguvad digitaalses arengus teadlikult ja järjekindlalt.

Aeg on käes! Väärtuspõhiste ja globaalselt ambitsioonikate turundusstrateegiate jaoks.

Küsimus on: millal Eesti tööstusettevõtetes turundust lõpuks prioriseerima hakatakse?