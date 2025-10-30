Äripäev
  • 30.10.25, 13:00

Liina Pulges: head tüdrukud nii ei turunda

Peensusteni lihvitud turundusstrateegiad, agentuuri poolt peenhäälestatud telereklaamid, tippdisaineri kujundatud plakatid ja kriitpaberil voldikud ei tööta enam. Äkki neelaks oma „pikaaegse kogemuse ja laialdased teadmised turunduses“ alla ja annaks rooli noorte kätte, kirjutab Liina Pulges arvamuskonkursile Tark Turundus saadetud loos.
“Kui me jätkame turundust vanakooli teleklippidega teles näitamiseks, siis on see sama, kui Eurovisioonil esindaks Eestit taas Ivo Linna koos Maarja-Liisiga. Ilus, aga paganama igav ja väheveenev,” kirjutab Liina Pulges.
„Meie bränd toodab oma sisu ise ja mõjuisikuid ei kasuta“, „Eesti on riigiasutustes TikToki rakenduse ära keelanud, ju seal ikka on omad põhjused taga“, „tehisaru ikkagi head reklaami ei tee“ jne.
See on see, mida arvavad uutest turundussuundadest minusugused 40+ „turundusgurud“, kelle teadmiste n-ö parim enne jäi selle aastatuhande algusesse. Teeme pressiteate, käime hommikul „Terevisioonis“, surume artikli paberlehte ning tellime ühe veebibänneri ka. Küll meie juba teame, mis töötab.
Vanaemad ja teksapüksid

Jubedalt tahaks müüa ja kasvada, aga me ei usalda neid kahekümneseid noori, kes elavad ja hingavad sotsiaalmeedias ning vaid ise teavad, mis neid veenab. „Noored peaksid rohkem raamatuid lugema, muidu ei võta neid keegi tööle“, „laste aju on telefoni tõttu ajumädanikku täis“ jne.
See on sama hea jutt, kui minu vanaema rääkis mu isale, et nii laiu teksapükse ei tohi endale õmmelda ja nii pikki juukseid kasvatada, sest muidu sinust õiget inimest ei tule. Ja üleüldse – mis teised sinust arvavad?
Meie lapsed ei tahagi tööle minna, isegi turundajaks mitte. Nad tahavad teha ägedaid asju ägedate inimestega ja kui see neile nii ei tundu, siis nad ei hakka proovimagi.
Jah, sellise suhtumisega arstiks ei saa, aga mu lapsed ei tahagi olla nagu nende kirurgidest vanaema ja vanaisa. Inimesed, kes on sunnitud tegema 24tunniseid vahetusi ning on oma ameti lõksus. Inimesed, kes tahaks juba ammu pensionile ära minna, et saaks hakata tegema neid asju, mis päriselt meeldivad, ja sel kellaajal, kui endale meeldib.
Tark Turundus on Best Marketingi, La Ecwadori, PHD, Duo Media ja EISi ekspordiosakonna arvamuskonkurss, kuhu oodatakse värskeid ideid Eesti turundusvaldkonnale ja ettevõtete kasvule uue hoo andmiseks. Peaauhind on 4000 eurot.
Täpsemalt saab konkursi kohta lugeda teemaveebist Best Marketing.
Ütlen kohe ära, et ka mina olen üks neist eespool mainitud turundusjuhtidest. Võiks lausa öelda, et ma olen täpselt sama kehv ning see ei loe midagi, et aastal 2012 valiti mind Eesti muuseumide aasta turundajaks. Tänaseks on minu firma teenetest Eesti muuseumikaardi juures loobutud ning see on igati õigustatud. Mind ei ole enam muuseumimaailma vaja, sest ma ei ole parim reklaamitegija aastal 2025.
Kui mu 22aastane praktikant tegi muuseumikaardile neoonroosa taustaga meemi ja telefoniga tänavaküsitluse, siis ma ei kustutanud neid ära, aga ei osanud eriti hinnata ka. Õnneks oli mul nii palju nutti, et ma ei tutvustanud talle meie persoonasid ja turundusstrateegiat, sest ega ma polnud seda ise ka lugenud pärast seda, kui antud dokumendi oma juhile genereerisin.
Turundus sünnib juuksuritoolis
Midagi pole parata, aga ei tööta enam need peensusteni lihvitud turundusstrateegiad, agentuuri poolt peenhäälestatud telereklaamid, tippdisaineri kujundatud plakatid ja kriitpaberil voldikud. Päris asja on vaja.

Artikkel jätkub pärast reklaami

"Kerge südamega tehtud otsus"

