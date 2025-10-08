Äripäev
  • OMX Baltic0,02%292,03
  • OMX Riga−0,09%910,84
  • OMX Tallinn0,13%1 896,59
  • OMX Vilnius−0,03%1 261,33
  • S&P 5000,79%6 791,69
  • DOW 301,01%47 207,12
  • Nasdaq 1,15%23 204,87
  • FTSE 1000,7%9 645,62
  • Nikkei 2251,35%49 299,65
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,14
  • EUR/RUB0,00%92,57
  25.10.25, 12:56

Olesija Saue: Eesti ei jää väikseks turu pärast, vaid seetõttu, et turundame logosid, mitte inimesi

Eestis on paradoks: suudame vallutada maailma tehnoloogiaga, aga turunduses jääme endiselt väikese küla mentaliteeti kinni, kirjutab Olesija Saue arvamuskonkursile Tark Turundus saadetud loos.
„Kõige suurem turundusauk Eestis ei ole eelarves. See on juhtide vaikuses,“ leiab persoonibrändi ekspert Olesija Saue.
  • „Kõige suurem turundusauk Eestis ei ole eelarves. See on juhtide vaikuses,“ leiab persoonibrändi ekspert Olesija Saue.
Kuulen ikka ja jälle: „Meil pole selleks raha.“ „See pole prioriteet.“ „Turundus on kulu.“ Need mantrad on justkui õigustuseks nähtamatusele.
Tõde on teine: turundus ei jää väikseks raha pärast, vaid siis, kui me turundame logosid, mitte inimesi. Ja just see maksab Eestile kõige rohkem.
Väike turg ei tapa. Väike mõtteviis tapab.

Artikkel jätkub pärast reklaami

Wise, Bolt, Skeleton, Veriff – kõik alustasid siitsamast, samade piirangutega. Nad ei oodanud, et keegi neid märkaks, vaid ehitasid end ise nähtavaks.
Nad ei müünud ainult tooteid, vaid lugu. Mitte ainult brändi, vaid iseennast brändi taga – asutajad ja juhid, kes julgesid oma häält kasutada ja maailma kõnetada.
See ei olnud luksus, see oli ellujäämise tingimus. Kui meie idud suutsid nähtavusega maailma vallutada, siis miks jäävad paljud teised Eesti ettevõtted ikka ainult logosid lihvima?
Tark Turundus on Best Marketingi, La Ecwadori, PHD, Duo Media ja EISi ekspordiosakonna arvamuskonkurss, kuhu oodatakse värskeid ideid Eesti turundusvaldkonnale ja ettevõtete kasvule uue hoo andmiseks. Peaauhind on 4000 eurot.
Täpsemalt saab konkursi kohta lugeda teemaveebist Best Marketing.
Inimesed usaldavad inimesi, mitte brände
Turunduse suurim vale on väide, et inimesed ostavad logosid. Ei osta. Inimesed ostavad inimesi.
Edelmani globaalne usaldusuuring näitab: brändid ja institutsioonid on kaotanud usaldust, samal ajal kui usaldus kaldub inimestele – töötajatele, ekspertidele, juhtidele. „Inimene nagu mina“ ja „minu juht“ on tugevamad usaldusallikad kui mistahes pressiteade.
Ka sotsiaalmeedia loogika kinnitab seda: inimesed tahavad kuulda päris lugusid ja päris hääli, mitte poleeritud korporatiivset müra. Kui juht on nähtamatu, siis usaldust ei teki. Kui usaldust ei teki, siis kasvu ka ei teki. Punkt.
Juht on nähtavuse pudelikael

Artikkel jätkub pärast reklaami

Turundus ei ole turundusosakonna asi. Turundus on juhtimise osa. Juht, kes vaikib, ei ole väärikalt tagasihoidlik – ta on risk. Risk oma ettevõttele, oma inimestele ja lõpuks ka Eestile.
Nähtamatu juht kaotab rohkem kui ekspordipotentsiaali:
  • talendid ei usalda teda oma karjääriga,
  • investorid ei usalda teda oma rahaga,
  • kliendid ei usalda teda oma probleemide lahendamisega.
Kõige suurem turundusauk Eestis ei ole eelarves. See on juhtide vaikuses.
Tagasihoidlikkus ei ole enam voorus
Välismaalased, kes siin elavad ja Eestit fännavad, ütlevad alati sama: „Te olete nii ägedad. Aga miks te sellest ei räägi?“
See on kõige valusam peegel. Meil on lugu. Meil on saavutused. Aga me vaikime. Ja vaikimine ei ole enam põhjamaiselt väärikas – see on turunduslik enesetapp.
Kui meie ei räägi, räägivad teised. Ja siis kirjutatakse lugu meie eest – aga mitte meie kasuks.
Turundajate roll: kas teenindaja või arhitekt?

Artikkel jätkub pärast reklaami

Nüüd küsimus sulle, turundaja. Oled sa vaid reklaamitellimuste täitja või usalduse arhitekt? Ootad sa eelarvet või lood narratiivi, mis toob inimesed ettepoole?
Meie töö ei ole ainult kampaania. Meie töö on tõsta esile juhid, eksperdid ja töötajad. Siduda nende hääl ettevõtte looga. Luua nähtavust, mis tekitab usaldust. Ja usaldust, mis kasvatab kasvu.
Kui meie seda ei tee, siis kes teeb?
Nähtavus on Eesti järgmine strateegiline valuuta
Nähtavus ei ole edevuse mängumaa ega „pehme väärtus“. See on 21. sajandi strateegiline valuuta – usalduse, talentide, investeeringute ja kasvu alus.
Idud on selle valuuta juba kasutusele võtnud. Nad on tõestanud, et Eesti võib olla globaalne, kuuldav ja nähtav. Küsimus ei ole enam kas, vaid millal ülejäänud julgevad astuda sammu nähtavuse poole.
Sest nähtamatus ei ole neutraalne. See on strateegiline risk, mis sööb ära usalduse ja tuleviku. Nähtavus ei ole enam valik. See on ellujäämise tingimus.
Arvamuskonkursi kaaskorraldaja Ettevõtluse ja Innovatsiooni SA (EIS) aitab Eesti ettevõtetel kasvada rahvusvahelistel turgudel, pakkudes strateegilist nõustamist, turu-uuringuid, rahastust ja tuge uute koostööpartnerite leidmisel. Kliki siia.
See teema pakub huvi? Hakka neid märksõnu jälgima ja saad alati teavituse, kui sel teemal ilmub midagi uut!

