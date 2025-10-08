Olesija Saue: Eesti ei jää väikseks turu pärast, vaid seetõttu, et turundame logosid, mitte inimesi

Wise, Bolt, Skeleton, Veriff – kõik alustasid siitsamast, samade piirangutega. Nad ei oodanud, et keegi neid märkaks, vaid ehitasid end ise nähtavaks.

Nad ei müünud ainult tooteid, vaid lugu. Mitte ainult brändi, vaid iseennast brändi taga – asutajad ja juhid, kes julgesid oma häält kasutada ja maailma kõnetada.

See ei olnud luksus, see oli ellujäämise tingimus. Kui meie idud suutsid nähtavusega maailma vallutada, siis miks jäävad paljud teised Eesti ettevõtted ikka ainult logosid lihvima?

Tark Turundus on Best Marketingi, La Ecwadori, PHD, Duo Media ja EISi ekspordiosakonna arvamuskonkurss, kuhu oodatakse värskeid ideid Eesti turundusvaldkonnale ja ettevõtete kasvule uue hoo andmiseks. Peaauhind on 4000 eurot. Täpsemalt saab konkursi kohta lugeda teemaveebist Best Marketing

Inimesed usaldavad inimesi, mitte brände

Turunduse suurim vale on väide, et inimesed ostavad logosid. Ei osta. Inimesed ostavad inimesi.

Edelmani globaalne usaldusuuring näitab: brändid ja institutsioonid on kaotanud usaldust, samal ajal kui usaldus kaldub inimestele – töötajatele, ekspertidele, juhtidele. „Inimene nagu mina“ ja „minu juht“ on tugevamad usaldusallikad kui mistahes pressiteade.

Ka sotsiaalmeedia loogika kinnitab seda: inimesed tahavad kuulda päris lugusid ja päris hääli, mitte poleeritud korporatiivset müra. Kui juht on nähtamatu, siis usaldust ei teki. Kui usaldust ei teki, siis kasvu ka ei teki. Punkt.

Juht on nähtavuse pudelikael