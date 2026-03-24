Peep Kuld: AI-põhine riigireform vabastaks 500 miljonit eurot
Ligi 10% riigi personali- ja majandamiskulust oleks võimalik säästa, kui rakendada tehisaru. Süsteem end ise ei kärbi, vaja on poliitilist tõuget, kirjutab Peep Kuld arvamuskonkursile “Edukas Eesti” saadetud võistlustöös.
Liiga karmid kogemusnõuded hoiavad noored e-riigi arendamisest asjatult eemal, kirjutavad Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liidu riigihangete töörühma liikmed Marko Nemberg ja Lauri Lindman.
Sügis toob paljud meist tagasi tuttavasse rütmi - puhkuste aeg saab läbi, kontorid täituvad taas ning tööpäevad kolivad tagasi laua taha. Just nüüd on hea aeg vaadata värske pilguga üle ka koht, kus veedame suure osa oma päevast.