Mart Mäe: mida teha, kui tehisaru töötab, aga organisatsiooni arenguhüpe jäi tulemata?

Globaliseerumise ajastu on ümber. Küsimus on selles, milline majandus tekib järgmises tsüklis – ja kas Eesti suudab selles võita või jääb perifeeriaks, kirjutab strateegiline finantsjuht Merje Aavasalu.
Me veel ei hooma, kui palju töökohti tehisintellekt kaotada võib. Eestil on aeg luua mõttekoda, mis päris inimeste palgaküsimuse lahendaks, kirjutab Andres Peets arvamuskonkursile “Edukas Eesti” saadetud võistlustöös.
Poola ja Leedu kaubanduskinnisvara haldava investeerimisfirma Tewoxi 8% tootlusega võlakirjade esimeses jaotusvoorus käesoleva aasta augustis seadis Tewox eesmärgiks kaasata 10 miljonit eurot, investorid aga esitasid taotlusi 17,4 miljoni euro väärtuses. Märkimisperioodil saadud kolmest peamisest õppetunnist annab ülevaate Lords LB Asset Managementi hallatava ja kaubanduskinnisvarasse investeeriva investeerimisettevõtte Tewox juhtPaulius Nevinskas.