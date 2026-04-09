Artur Ulla: järgmise nelja aasta jooksul on enamik meist palgatööta
Eesti number üks prioriteet peaks olema saada osa sellest 10% või isegi 1% inimkonnast, kes lõikab kasu saabuvast tehisintellekti agentide maailmast, kirjutab Artur Ulla arvamuskonkursile “Edukas Eesti” saadetud võistlustöös.
Eelmisel aastal moodustasid Balti riikide investorid 92% piirkonna ärikinnisvara tehingute koguväärtusest, kuid sadu miljoneid eurosid maksvad kinnisvaraobjektid on seni olnud ligipääsetavad ainult suurkapitalile. Avalikult jaotatavad Lords LB Asset Managementi hallatava Baltic Core Property Fundi investeerimisfondi osakud võimaldavad sellele turule siseneda ka jaeinvestoritel. Fondi esimene kavandatud investeering on Vilniuse ärikeskus Artery, mis tegutseb 98 protsendilise täituvusega.