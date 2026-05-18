18.05.26, 20:25 Tehnoloogiasektori kukkumine tõmbab USA börsid punasesse USA aktsiaturud pöördusid esmasest tõusust hoolimata punasesse, sest sõjahirmust tingitud inflatsioonimured muudavad investorid ettevaatlikuks.

Trumpi hoiatus Iraanile ja droonirünnak kasvatavad turgudel ebakindlust.

Kui kohe pärast avamiskella näitasid kõik kolm suurt indeksit tagasihoidlikku kasvu, siis päeva edenedes müügisurve kasvas. Seda eriti tehnoloogiasektoris. S&P 500 indeks langes börsipäeva keskel ligi 0,3% ja Nasdaqi liitindeks 0,7%. Dow Jones püüab hoida positsiooni nullpiiril.