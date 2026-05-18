„Ära nüüd kaaguta…“ Miks kõik inimesed ei mahu coach’ivasse juhtimiskultuuri?

Lahkusin kunagi pangandussektorist mitte seetõttu, et midagi oleks totaalselt halvasti. Vastupidi, organisatsioon muutus järjest stabiilsemaks, juhikarjäär etteaimatavaks ja elu turvaliseks, kirjutab juhtimispsühholoogia koolitaja ja värskelt ilmunud raamatu „Kes me oleme“ autor Aira Tammemäe.

Juhtimiskultuuri muutus ei ole autori hinnangul hea ega halb, vaid teadlik valik, mis toob organisatsiooni eri aegadel eri tüüpi inimesed. Aira Tammemäe kirjutab, et Rain Lõhmuse plaan vahetada LHVs igal aastal välja 10% nõrgemaid võib kiirendada iseeneslikku töötajate liikumist ja muuta firmakultuuri. Tema sõnul on tugeva meeskonna alus see, et eri inimtüüpide tugevusi teatakse, aktsepteeritakse ja seotakse ettevõtte strateegiaga.

Karupoeg Puhhi raamatust tuntud erilised tegelased toimivad psühholoogilises plaanis turvalise siirdealana, kus saab vaadelda erinevaid inimtüüpe meeskonnas ja analüüsida ka ärisuhteid, arvab suhtlemispsühholoogia treener ja värskelt ilmunud raamatu „Kes me oleme. Kuidas erinevaid inimtüüpe mõista ja juhtida “Karupoeg Puhhi” tegelaste baasil“ autor Aira Tammemäe.
  • Foto: Virge Viertek
Eesti panganduses hakkas kahetuhandete alguses domineerima Rootsi firmakultuur, mis toetas kompromisside otsimist, lõputuid arutelusid ja kindlasti ka juhte, kes oskasid pigem suu kinni hoida. Kõik muutus üksjagu aeglaseks, isegi igavaks. Üsna kiiresti vahetusid kõik tippjuhid, kes olid üheksakümnendatel Eesti panganduse üles ehitanud.
Nii on iga organisatsiooniga. Eri aegadel ja erinevate väärtustega meeskonnad tõmbavad või tõukavad. Organisatsiooni väärtuste kandjateks on inimesed ja igasugune muutus, ükskõik kes või mis selle protsessi käima lükkab, paneb inimesi minema ja tulema. Veider oleks seda analüüsida skaalal hea-halb. Küll aga on tipus mõistlik teada, mida kursimuutus erinevate inimtüüpidega teeb. Kes pigem lähevad ja kes tulevad?
Rank-and-yank

Muigasin endamisi, kui lugesin reaktsioone Rain Lõhmuse plaanile vahetada igal aastal välja 10 protsenti LHV nõrgematest. Nagu keegi oleks päriselt arvanud, et Welchi mudel on igaveseks juhtimiskultuurist kadunud. Tõsi, täna ei räägita otse rank-and-yank’ ist, kuid palju ei erine sellest Google’i GRAD-süsteem või Amazoni, Lloyds Banking Groupi ning mitme teise tuntud ja eduka ettevõtte annual culling.
Raini poolt oli päris geniaalne seda kõva häälega deklareerida, sest nii jääb ära igasugune vajadus töösuhteid lõpetada. Tööinspektsioonil pole vaja muretseda. Toimub suuremat sorti iseeneslik liikumine; osa töötajaid lahkub, jäävad pigem „võida või sure“-tüüpi tegelased ning firmakultuur teeb pöörde, ilma et selleks oleks vaja Powerpointi presentatsioone või mõttetalguid.
Küsimus pole selles, mis on õige või vale, vaid selles, millised inimtüübid pigem lahkuvad ja millised hakkavad domineerima. See võiks olla teadlik valik. Teatud perioodidel ei saagi teisiti.
Piisav sooritus toob kaasa helde lahkumishüvitise
Minu loodud inimtüüpide mänguline formaat „Karupoeg Puhhi“ raamatust tuntud tegelaste sümbolitega toimib psühholoogilises plaanis turvalise siirdealana, kus saab vaadelda erinevaid inimtüüpe meeskonnas ja analüüsida ka ärisuhteid neutraalsel foonil.
Mis juhtub Puhhi-tüpoloogia järgi Notsu või Jänese tüüpi inimesega, kui organisatsioon liigub sisemist konkurentsi soosivasse ellujäämismängu? Esimene neist ei hinda niivõrd äriedu kui inimesi enda ümber. Ta ei talu konkureerimist, eelistab meeskondlikku pingutust individuaalsele saavutusele, on tundlik igasuguste väliste pingete ja suurte väljakutsete suhtes. Teine vajab stabiilsust, mõõdukust, turvalist tulevikku. Arvan, et osa neist läheb.
Seevastu, mis juhtub nn Puhhi tüüpi inimesega, kui väljakutseid ja eduelamust pole? Kui me tammume juba aastaid paigal ja tunneme uhkust mõne kasvuprotsendi ja parima tööandja tiitli üle. Ei oma absoluutselt tähtsust, kas põhjuseks on üldine majandusseisak või fookuses inimeste heaolule keskenduv firmakultuur. Kui eduelamust pole, kaob sellel inimtüübil suur osa teotahtest. Edu toodab tema puhul edu. Tema on võitjate leerist, paku aga piisavalt väljakutseid, konkurentsi ja võiduvõimalusi.
Või siis näiteks Iiahi tüüp, kellele hakkavad „Rootsi panga“ reeglid, stabiilsus, lõputu konsensuse otsimine ja vahel ka silmakirjalik „hoolimine“ närvidele käima.

„Ära nüüd kaaguta… ole vait“
Lisaks on Iiahi tüübil keeruline pidevalt emotsioonidega jahmerdada, nii enda sees kui enda ümber. See tekitab temas tohutu segaduse, väsitab ja lõpuks ta lihtsalt reageerib sarkastiliselt stiilis „Ära nüüd kaaguta… ole vait!“ Olen kümneid kordi ise taolises olukorras olles või seda kõrvalt jälgides lootnud, et jätkuks nüüd ometi teisel poolel piisavalt jõudu olukorra üle naerda, mitte solvuda, mitte karistada. Aga kus sa sellega!
Tore, kui ka Iiahi tüüpi keerulised tegelased saavad võimaluse isepäiselt olla ja tegutseda. Öelda nii, nagu mõtlevad, muretsemata, kas keegi hakkab äkki nutma. Coach’iva juhtimiskultuuri haibis on nad pisut tõrjutud, mittemõistetud ja allasurutud.
Mul tekkis hiljuti suur jama ühest e-kirjast. Kiire oli. Saatsin kliendi e-kirja edasi ja kirjutasin enda arvates selgelt, et palun saada kliendile soovitud info. Selle asemel, et reageerida viimasele palvele, skrollis teine pool e-kirja muudkui edasi, avastas eelnevalt toimunud kirjavahetuse ning hakkas juba ammu lahendatud küsimusi uuesti lahkama.
Minul oli endiselt kiire. Kirjutasin uuesti, et palun lihtsalt vasta kliendi küsimusele. Siis läks jamaks: „Palume olla üksteise vastu mõistvamad! Sujuva lahenduse aluseks on hooliv ning lugupidav suhtlus!“
Mina ei saanud absoluutselt aru, milles on probleem, kuni lõpuks selgus, et tüli tekkis peamiselt trükitähtedest. „Palun“ kadus eetrist ja alles jäi vaid VASTA. Kuidas see lõpuks välja tuli? Ikka nii, et palusin silmast silma kohtumist. Täiesti õpikunäide eri inimtüüpide maailmadest.
„See on äri, mu sõbrad…“
Kiirete pöörete, suurte väljakutsete ajal ja võidule orienteeritud meeskondades domineerivad tõesti pigem üks (või kaks) inimtüüpi. Muidugi mitte 100 protsenti, aga nad on siiski ülekaalus. Ka sellised meeskonnad võivad olla edukad, vähemalt lühiajaliselt.

Psühholoogilisest vaatest pole minu arust vahet. Point on hoopis muus. Meeskonna tugevus seisneb teadlik olemises. Päriselt tugev meeskond on selline, kus iga isiksus tunneb, et tema tugevused on vajalikud ja hinnatud, tema individuaalseid kiikse aktsepteeritakse ning tal lubatakse olla selline, nagu ta on. Ja kui inimtüübile omased tugevused ei haaku enam firma strateegilise suunaga, on mõistlik teha midagi muud kusagil mujal.
Kui selleks peab keegi minema ja keegi tulema, siis see pole mitte mineja või tulija „süü“. Iga äri vajab eri ajaperioodidel erinevaid juhte, inimesi ja firmakultuuri. See pole mõõdetav skaalal hea-halb. Ei ole ka nii, et näiteks Notsu tüübile on kõik lubatud ja neid tuleb igal juhul hoida, sest nad on „lihtsalt nii head inimesed“. Samuti ei saa Iiah oma otsekohesusega üle piiri minna.
HANZA Groupi tegevjuht Erik Stenfors ütles konverentsilt „Äriplaan 2026“: „See on äri, mu sõbrad, ühel hommikul saad laksu näkku ilma igasuguse põhjuseta.“
Äri ega ka psühholoogiat ei tasu kunagi liiga tõsiselt võtta. Küll aga võiks nende kahe sümbioosi üle mõtiskleda ja eri inimtüüpide maailmadest teadlik olla.
