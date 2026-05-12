Kiibiaktsiate müügilaine viis Nasdaqi miinusesse

Kõrgelt hinnatud kiibitootjate aktsiate müügilaine survestas teisipäeval turge ning aktsiad langesid koos võlakirjadega pärast seda, kui värsked inflatsiooninäitajad peegeldasid Iraani konfliktist tingitud energiatarneraskuste mõju.
USA senat kiitis teisipäeval häältega 51 : 45 heaks Kevin Warshi nimetamise Föderaalreservi juhatuse liikmeks. Tegemist on esimese sammuga kaheastmelises protsessis, mille tulemusel saab temast keskpanga järgmine esimees.
Baltimaade esimese kaerajoogitootja YOOK Production AS emaettevõte Yook OÜ viib läbi avaliku võlakirjapakkumise, mille käigus saavad investorid märkida 11% aastase intressiga tagatud võlakirju. Emissioon annab Eesti, Läti ja Leedu investoritele võimaluse osaleda ekspordile keskenduva ettevõtte järgmises kasvufaasis.