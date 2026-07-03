Majandusnobelist: jalgpalli MM rikub äärmuslaste ilusa loo ära

Jalgpalli maailmameistrivõistlused näitavad seda, mida nii parem- kui vasakäärmuslased eitada tahavad: etniline lõimumine ja rahvuslik uhkus eksisteerivad väga sageli õlg õla kõrval, kirjutab 2024. aasta Nobeli majanduspreemia laureaat ja Massachusettsi Tehnoloogiainstituudi (MIT) majandusinstituudi professor Daron Acemoglu.
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- kuidas selgitab Daron Acemoglu, et jalgpalli MM lükkab ümber nii äärmusparempoolsete kui ka äärmusvasakpoolsete arusaamad;
- miks on rahvuslik uhkus ja etniline lõimumine autori hinnangul sagedamini kooskõlas, kui poliitilised äärmused tunnistada tahavad;