MM-i suurimad teenijad: kuidas jalgpallitähed varandust kasvatavad

Maailma suurimad jalgpallitähed ei teeni enam raha üksnes jalgpallist. Nad investeerivad ettevõtetesse, ostavad klubisid, rajavad hotelle ning kasutavad oma tuntust äri kasvatamiseks.

Hea lugeja! See siin on alles sisuka loo esimene lõik. Kui sa oleks tellija, saaksid seda artiklit lugedes teada: kuidas jaguneb maailma rikkaimate jalgpallurite tulu väljaku ja äritegevuse vahel;

millised staarid on lisaks sponsorlepingutele ehitanud üles hotellide, klubide ja tehnoloogiainvesteeringute võrgustiku;