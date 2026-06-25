Andres Musta MM-mõtted | Kuniks Ronaldo enam-vähem püsti püsib, hoolitseb ülejäänu eest juba bränd

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Rahvusvahelise jalgpalliliidu FIFA kõige olulisem kapital pole mitte maailmameistrivõistlustega teenitavad dollarid, vaid õigus öelda, kus asub maailma jalgpalli kese ja kes seda korraldab. MMiga tuletab FIFA iga nelja aasta tagant meelde, et jalgpalli kese – see on tema, kirjutab jalgpalliajakirjanik Andres Must.