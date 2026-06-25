Andres Musta MM-mõtted | Kuniks Ronaldo enam-vähem püsti püsib, hoolitseb ülejäänu eest juba bränd

Cristiano Ronaldo pole üksnes soliidsesse jalgpalluriikka jõudnud ründaja, kes toetub väljakul üha enam teiste mängijate abile, vaid ka tohutusuure tähendustööstuse kese, kirjutab jalgpalliajakirjanik Andres Must.
Hea lugeja! See siin on alles sisuka loo esimene lõik. Kui sa oleks tellija, saaksid seda artiklit lugedes teada:
- miks peab Andres Must Cristiano Ronaldo juhtumit näiteks sellest, kuidas sportlik loogika põrkub brändi, mälu ja fänlusega;
- kuidas seob autor Ronaldo rolli Portugali koondises kuulsa New Coke’i turundusfiaskoga;