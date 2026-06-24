Alexela miljardiprojekt ripub küsimärgi all. „Oht, et vesisalvestit ei tule, on olemas“

Sõnumid poliitikutelt ja erakondadelt Paldiski hiiglasliku vesisalvesti toetamise osas on erinevad, tõdeb Alexela juht Marti Hääl. Kõigile sobivat garantiimehhanismi pole leitud.
Hea lugeja! See siin on alles sisuka loo esimene lõik. Kui sa oleks tellija, saaksid seda artiklit lugedes teada:
- mis on peamine põhjus, miks Paldiski vesisalvesti miljardiprojekti valmimine on praegu tõsise ohu all;
- kuidas kommenteerib Marti Hääl riigi rolli ja millist kindlust ootavad projektis osalevad välisinvestorid;